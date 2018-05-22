Вторая часть самого разнузданного и ничего не стесняющегося супергеройского фильма уже идет в прокате. GQ рассказывает о плюсах и минусах картины.

Все начинается со взрыва – облокотившись на несколько бочек с бензином и бросив в одну из них спичку, и без того обожженный Дэдпул разваливается на кусочки.

Жить ему больше не хочется – всему виной личная трагедия. Но после того, как Дэдпула собрали заново и пристроили в академию «Людей Икс», он тут же обрастает первым заданием – приструнить толстого мальчика со сверхспособностью в виде умения кидаться огнем.

За ребенком, в свою очередь, охотится прилетевший из будущего наемник Кейбл (Джош Бролин), который наполовину состоит из железа и сквернословить любит не меньше, чем Дэдпул. Логично, что два плохих парня рано или поздно вступают в схватку.

Успех первой части был неожиданностью даже для ее создателей, и во второй масштаб, соответственно, вдвое больше – и в плане бюджета, и в плане неполиткорректности.

Рейнольдс, теперь ставший еще и соавтором сценария, шутит не только про лишний вес, слепоту, кокаин, идиотизм граждан Канады и прочие легкие объекты для скабрезного юмора, но теперь заходит дальше, в сторону юмора метафизического – и иногда обращается к камере уже не как Дэдпул, а как, собственно, Рейнольдс.

В какой-то момент Дэдпула просят оставить автограф, и что же остается на бумаге? «Райан Рейнольдс». И таких очень спорных именно с точки зрения целостности фильма шуток в фильме полный вагон.

Кейблу он, например, говорит «Ты такой мрачный. Что, из вселенной DC приехал?» Такие моменты отчасти и портят фильм – даже когда сценарный промах пытаются сгладить тем, что Дэдпул смотрит в камеру и говорит «Да, а вот здесь наши сценаристы просто поленились» – выглядит это слегка беспомощно. Сценарий как следует напишите, пожалуйста.

Конечно, «Дэдпул 2» гораздо больше похож на художественный фильм, чем первая часть – там нам представили просто убивающего направо и налево героя, а здесь Дэдпул даже меняется от начала фильма к его концу, да и цель у него есть.

Драки, погони и прочие атрибуты жанра выглядят здесь тоже на уровне (за режиссуру отвечает постановщик «Джона Уика» и «Атомной блондинки» Дэвид Литч).

В любом случае, оценка «Дэдпула» изначально сводится к тому, веселый ли получился фильм. Так вот, он действительно веселый – по крайней мере местами (хотя срабатывает, по правде говоря, только половина шуток).

Это хорошее, нестыдное развлечение, идеальное для летних выходных. В любом случае, когда на финальных титрах заиграет «Ленинград», большая часть грехов фильму отпустится автоматически.