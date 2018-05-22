Дождливая погода сохранится, днем ожидается от +18 до +26°С

Прогноз погоды на ближайшие дни.

23 мая ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Утром местами возможен слабый туман. Ветер переменных направлений слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +8..+14°С, днем повысится до +20..+26°С. Атмосферное давление существенно не изменится, сообщает сайт Гидрометцентра.

24 мая местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит +7..+14°С, максимальная днем будет находиться в пределах +19..+26°С.

25 мая местами пройдут кратковременные дожди, днем с грозами. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, в дневные часы порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит +7..+14°С, максимальная днем +18..+25°С.