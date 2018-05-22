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В мире
22.05.2018
Полиция Туркменистана ищет тех, кто подтирается портретами президента

В городке Гумдаг участковые инспекторы начали искать тех, кто вместо туалетной бумаги использует в отхожих местах газеты с портретами главы государства Гурбангулы Бердымухамедова.

Такой приказ правоохранители получили от руководства ОВД, сообщает сайт «Альтернативные новости Туркменистана».

Участковые обходят туалеты частных подворий в поисках нарушителей, которым для первого раза вынесут предупреждение. Предупреждений, по данным источника издания, выносится много, так как из-за экономического кризиса туркмены не тратятся на туалетную бумагу, а практически в каждой семье есть кто-то, кого по месту работы или учебы заставляют подписываться на одно или несколько печатных изданий.

Испачканные фотографии президента участковым предписано также искать на свалках среди бытового мусора внутри жилых кварталов городка с населением около 20 тысяч человек. За каждой свалкой закреплены персональные смотрители, которые обязаны инспектировать мусор, искать испорченные фото в газетах, устанавливать дом и квартиру по указанному на издании номеру дома подписчика и докладывать в органы.

Это не первый раз, когда туркменские инспекторы обходят туалеты с подобной проверкой. В марте туркменское отделение радио «Свобода» сообщало, что директора одной из школ в районе Гороглы Дашогузской области отстранили от должности после того, как в его туалете были обнаружены газеты с фотографиями президента.

 
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