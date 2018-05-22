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Политика
22.05.2018
Лукашенко недоволен Академией, подчиненной президенту: «Многие засиделись в креслах»

Глава государства назначил Геннадия Пальчика ректором этого вуза и поручил ему полностью перевернуть там систему образования.

— Что касается Академии управления, отдыхать там не получится. Там надо полностью перевернуть систему образования, — озвучил Лукашенко, сообщает БЕЛТА. — Надо определиться, прежде всего, чего мы хотим от Академии управления. Когда определимся, поймем, кого мы должны готовить. Потом надо поменять программы. Там готовят и ведут повышение квалификации управленцев. Под это нужны программы. А потом подбирать надо преподавателей. Это должны быть истинные патриоты, хотя особых претензий к преподавателям вузов предъявить мы не можем, но тем не менее это должны быть абсолютные государственники.

По его мнению, полностью систему надо перестроить:

— Я не знаю, как там в Администрации ее пытаются перестроить, но, когда ректор отвлечен от этого и его нет, систему не выстроишь. Поэтому надо четко понимать: нынешний управленец — это человек, который знает экономику, иностранный язык и может общаться с любым. На это надо настраивать. Значит, надо изучать больше иностранный язык, приглашать туда больше людей с экономическим или юридическим уклоном. Если нам надо, чтобы управленец владел политологией, значит, надо изучать эти науки.

Это не то, как было в ВПШ когда-то. И категорически не то, что сейчас. Мы сегодня там образование даем людям ради образования. Кто второе, кто третье, кто пятое... И тысячу лет им это образование не нужно. Поэтому надо подумать по отбору. Четко определиться. Если мы будем стационар оставлять — какой это должен быть стационар. А его, видимо, надо оставить — может, действительно есть ребята, которых стоит брать после школы, и они там получат образование. Это будут хорошие управленцы. Но прежде всего надо дошлифовывать, проводить повышение квалификации нынешних управленцев и тех, кто в резерве состоит.

Лукашенко отметил, что уже к 1 сентября надо осуществлять набор тех людей, которые действительно должны получать образование в Академии управления:

— Ни в коем случае нельзя подгонять количество, число и вообще строить образование под те корпуса, которые там есть. Если там что-то лишнее, надо убрать. Но я не думаю, что там есть что-то лишнее. Надо просто сесть и подумать вместе. Это Академия управления при президенте — единственное учебное заведение, напрямую фактически подчиненное президенту, а мы не можем там выстроить систему образования как следует.

Глава государства также согласовал назначение на должности ректоров Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники и Брестского государственного технического университета Вадима Богуша и Александра Драгана.

— Ротацию я поручил давно начать. Потому что очень многие засиделись уже в этих креслах. Уже нет того, что нужно. Надо осовременить вузы. Надо еще на одну ступеньку подняться выше, выполнять заказ общества и экономики по тем кадрам, в которых они нуждаются. Жизнь диктует свои условия. Поэтому нужны новые люди.

 
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