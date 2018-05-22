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Общество
22.05.2018
Наталья Колесниченко, Завтра твоей страны
Идея: перекроить белорусскую школу на эстонский манер

Какие камни тянут на дно образование в Беларуси, и как от них избавиться.

Завтра твоей страны выделяет три блока проблем, решение которых, по мнению экспертов и участников Belarus Future Uncoference, поможет белорусскому образованию стать более актуальным и эффективным.

Деньги, деньги и еще раз деньги

Финансирование – база, без которой невозможны никакие изменения в системе. Хотя образование остается среди приоритетных сфер, финансируемых из государственного и местных бюджетов, средств в системе не хватает.

Недостаток финансирования образования и его неэффективность приводят к другим проблемам − от постоянного уменьшения квалифицированных учителей до невозможности развивать и внедрять в школах новые методики.

Часть проблемы в том, что белорусские школы финансируются в зависимости от количества работающих в них учителей, в то время как в большинстве стран, это происходит исходя из количества учеников. Это существенно влияет на массу различных вопросов в школе. Хотя в конце прошлого года Совет министров принял решение о расширении пилотного проекта по финансированию детских садов и школ, исходя из количества детей – нормативного финансирования.

Такая система будет действовать в детсадах Могилева, Витебска, Гомеля, Лидского и Солигорского районов и в школах более десяти районов и городов. По задумке Совмина, такой подход улучшит эффективность работы учреждений образования.

Ключ к решению: Выступая на «Кастрычніцкам эканамічнам форуме «Основы будущего» старший научный сотрудник в сфере образования Исследовательского центра ЮНИСЕФ «Инноченти» Доминик Ричардсон подчеркивал, что Беларусь тратит достаточно средств на систему образования. В среднем 5% от ВВП. Но если проблемы с финансированием отмечают и работники сферы, и эксперты, то стоит изучить, как же эти деньги распределяются и повысить эффективность финансирования.

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