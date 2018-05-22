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22.05.2018
ВВС
Почему все мы должны съедать хотя бы одно яйцо в день

Употребление в пищу хотя бы одного яйца в день снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

К такому выводу пришли британские ученые на основании результатов исследования, проведенного в Китае, в котором приняли участие около полумиллиона человек.

Ученые считают, что яйца в дневном рационе человека - залог здоровья. Результаты исследования опубликованы в журнале Heart, в статье прослеживаются все этапы изучения влияния яиц на здоровье человека (есть там и о риске сальмонеллеза, и о влиянии яиц на уровень холестерина).

Как много яиц можно есть?

Многие врачи сейчас полагают, что присутствие яиц в ежедневном рационе - это часть диеты здоровья. И объясняют это тем, что яйца - один из самых насыщенных по содержанию полезными веществами продуктов питания. В яйцах содержится много белка, витамины A, D, B и B12, а также лютеин и зеаксантин, способствующие укреплению зрения.

- Съедать одно или даже два яца в день - это здорово. Не надо их бояться, - считает доктор Фрэнки Филипс из Британской диетологической ассоциации.

Он, правда, предупреждает - яйцами не стоит злоупотреблять, как и любой другой пищей. В них много белка, а избыток белка в организме создает излишнюю нагрузку на почки.

В свете новых свидетельств о влиянии яиц на уровень холестерина Британский фонд здоровья сердца отказался от собственной рекомендации 2007 года об употреблении в пищу не более 3 яиц в неделю.

Итак, холестерин

Несмотря на то, что яйца содержат холестерин, его количество в других продуктах питания оказывает более существенное влияние на уровень холестерина в крови человека. На уровень холестерина влияют насыщенные жиры, а не сами яйца, поэтому важно, как вы яйца готовите.

Одно средних размеров яйцо содержит около 4,5 граммов жира - около чайной ложки. И только четверть этого объема - насыщенный жир. Правда, если вы съедите яйцо с маслом, это будет уже совсем другая история.

Сальмонелла

Бывший министр здравоохранения Великобритании Эдвина Карри всегда будет ассоциироваться с темой сальмонеллеза. В декабре 1988 года она сказала, что подавляющее большинство яиц, производимых в Британии, заражены сальмонеллой. В итоге это заявление привело к ее отставке.

Проблема действительно существовала, но в 90-е годы сельхозпроизводители начали программу вакцинации. Теперь, спустя почти 30 лет, яйца, производимые в Британии, абсолютно безопасны в плане сальмонеллеза.

Яйца маркируют, такие яйца безопасны для детей и беременных женщин.

Как готовить яйца?

Иными словами, варить или жарить? Диетологи не рекомендуют жарить - из-за увеличения жирности продукта. А впрочем, готовьте так, как вы любите.

Как хранить яйца?

Не покупайте треснутые яйца, потому что они могут быть несвежими или зараженными бактериями. Хранить яйца надо в холодильнике в отдельной коробке или контейнере.

Чтобы проверить, свежее ли яйцо, его нужно опустить в емкость с прохладной водой. Свежее утонет, тухлое - останется плавать.

Средний срок хранения яиц в холодильнике - до 28 дней со дня сбора.

Аллергия на яйца

Некоторые люди склонны к аллергическим реакциям на куриные яца. Чаще всего реакция встречается у детей в возрасте до 5 лет, но иногда она бывает и у взрослых.

Среди проявлений аллергии: покраснение вокруг рта, боль в животе, тошнота и рвота, расстройство желудка. В крайне редких случаях возможно возникновение опасных для жизни реакций - не забывайте консультироваться с врачом.

Тем, у кого аллергии на яйца нет, их есть и можно, и нужно, говорит доктор Филипс. Но от соли лучше воздержаться.

 
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