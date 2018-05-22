Лукашенко посадил в кресла новых послов, ректоров и председателей

Во вторник глава государства рассмотрел кадровые вопросы.
— И Эстония, и Болгария — это близкие нам государства. Они хорошо к нам относятся, и люди там понимают, знают Беларусь. В Швеции будет немного сложнее, но, наверное, и там уже определенный поворот в сторону Беларуси произошел. И эта тенденция будет усиливаться. Но со скандинавскими странами мы имеем неоправданно низкий уровень отношений, а учиться у них можно многому: у финнов, шведов, норвежцев. Начиная от деревообработки и заканчивая хоккеем на злобу дня, — сказал Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.
Как сообщает пресс-служба главы государства, Дмитрий Мирончик назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом РБ в Королевстве Швеция; Александр Лукашевич — послом в Болгарии и по совместительству в Греческой Республике и Республике Кипр; Вячеслав Качанова — послом в Эстонии.
Также назначены:
Геннадий Пальчик — ректором Академии управления при Президенте Республики Беларусь;
Владимир Астапенко — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Чили по совместительству;
Валерий Колесник — постоянным представителем Республики Беларусь при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по совместительству;
Сергей Гусаченко — заместителем председателя Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь.
Михаил Гришкевич — председателем Кобринского райисполкома;
Александр Каминский — председателем Ляховичского райисполкома;
Вадим Богуш — ректором учреждения образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»;
Александр Драган — ректором учреждения образования «Брестский государственный технический университет»;
Павел Легкий — первым заместителем министра информации.