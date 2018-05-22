Лукашенко посадил в кресла новых послов, ректоров и председателей

Во вторник глава государства рассмотрел кадровые вопросы.

— И Эстония, и Болгария — это близкие нам государства. Они хорошо к нам относятся, и люди там понимают, знают Беларусь. В Швеции будет немного сложнее, но, наверное, и там уже определенный поворот в сторону Беларуси произошел. И эта тенденция будет усиливаться. Но со скандинавскими странами мы имеем неоправданно низкий уровень отношений, а учиться у них можно многому: у финнов, шведов, норвежцев. Начиная от деревообработки и заканчивая хоккеем на злобу дня, — сказал Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Дмитрий Мирончик назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом РБ в Королевстве Швеция; Александр Лукашевич — послом в Болгарии и по совместительству в Греческой Республике и Республике Кипр; Вячеслав Качанова — послом в Эстонии.

Также назначены:

Геннадий Пальчик — ректором Академии управления при Президенте Республики Беларусь;

Владимир Астапенко — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Чили по совместительству;

Валерий Колесник — постоянным представителем Республики Беларусь при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по совместительству;

Сергей Гусаченко — заместителем председателя Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь.

Михаил Гришкевич — председателем Кобринского райисполкома;

Александр Каминский — председателем Ляховичского райисполкома;

Вадим Богуш — ректором учреждения образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»;

Александр Драган — ректором учреждения образования «Брестский государственный технический университет»;

Павел Легкий — первым заместителем министра информации.