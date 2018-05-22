Им не стыдно

.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Идея: перекроить белорусскую школу на эстонский манер
Почему все мы должны съедать хотя бы одно яйцо в день
Лукашенко посадил в кресла новых послов, ректоров и председателей
Макей — ЕС: «Беларусь является надежным и предсказуемым партнером»
Британские фанаты обещают устроить в России «третью мировую войну»
«Этот символ подстрекает ненависть». В Литве предложена сумма штрафа за «колорадские» ленты
Лукашенко указал место белорусским хоккеистам
По делу о нападении на Сергея Чалого задержано пять человек
Раскрыта преступная схема в сфере закупок медпрепаратов
Ульяна Захаранка не дачакалася. Чаго дачакаемся мы?
Вынесен приговор минчанину, который изнасиловал и убил 21-летнюю девушку
Замгендиректора «Гродноэнерго» о взятках: «Наверное, поступал не совсем правильно»
Карбалевiч: «Ня першы раз МУС дэзавуюе палітыку МЗС»
Глава Минздрава России удивила: детством будет считаться возраст до 30 лет
Комиссия по люстрации: Сондецкис и Банионис не были сотрудниками КГБ
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Бывший глава Оршанского авиаремонтного завода, сказавший правду-матку, оспорил приговор
Ганапольский: «Если у Лукашенко Коленька – талантливый сын, почему бы ему не стать президентом?»
Как Бекхэмы подпортили свадьбу принца. И кто еще отличился
Маці салдата Коржыча: «Яны прададуць і дзяржаву, і Лукашэнку»
Крымский блогер: «В Крыму появилась титульная нация неприкасаемых»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Климовичский ЛВЗ – банкрот. В сети угорают: «Убыточный производитель «наркотика»
Депутаты приняли новую редакцию Жилищного кодекса. Эксперт объяснил, в чем абсурд
«Крестьян начали передавать по наследству первыми. Все логично»
Зісер: «Людзей на заводах нельга перавучыць і зьмяніць. Іх проста шкада»
Чтобы сделать карьеру в России надо, к примеру, быть сыночком влиятельного чиновника
Лукашэнка — як надвор’е: сёньня сонца, заўтра дождж
Реплика дня: «Лишь бы только наш Давыдько не возглавил ЦРУ»
Хайпануть на легенде: «Интересна цена вопроса, но в любом случае, грошы не народные»
Романчук: «Белорусские чиновники давно работают в интересах российских олигархов»
Як дэпутатка Канапацкая паспрачалася з міністрам працы
Почему Лукашенко воспринимает крах в хоккее как личное оскорбление
Как партноменклатура объедалась в блокадном Ленинграде
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Оршанский район: «Пророссийские настроения здесь очень сильны. В Минске недорабатывают»
Принц Гарри расстался с холостой жизнью на глазах у всего мира (фото, видео)
Тут разграмілі маскоўскае войска: як сёння выглядае Крапівенскае поле
Подушки на голове, западные медиа в руках и другие невероятные детали «Мельницы моды 2018»
Велика вероятность, что это Минск, 15 августа 1941 года
Рибейро переоделась: из лифчика за 2 миллиона долларов в купальники Sports Illustrated
Сара едет! На Гавайи
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Зацепило!
22.05.2018
Елена Якжик
Им не стыдно

«Ля» западает даже у тех, кто далек от хоккейной тематики.

Тема белорусского хоккея снова обсуждалась Александром Лукашенко. Кажется, что уже 125-й раз за последние месяцы, но теперь по поводу провала белорусской сборной на ЧМ-2018.

Майское «позорище» уже комментировали спортивные аналитики и обыватели. Вспомнили и средства, которые сожрал за последние десятилетия хоккей; и количество легионеров в сборной хоккейной страны; и деток, которые по задумке властей давно должны были подрасти в ледовых дворцах…

И вот после вторничной встречи с президентом министр МВД Игорь Шуневич, который является еще и хоккейным начальником, отчитывается журналистам о деталях разговора (цитирует «Беларусь сегодня»):

«Проблем здесь хватает. Большой разговор и решения, думаю, еще впереди. Сегодня мы вырабатываем новую тактику и методику оценки наших результатов, подготовки хоккеистов. Думаю, что настало время в очередной раз, может, используя уже другие методы и способы, оценить ситуацию и сделать правильные выводы из того, что произошло.

Мы не сможем взять или найти, или привезти вратаря. Только воспитать его, обучить, сделать своими усилиями и возможностями. Это аксиома. Сегодня ситуативность такова, что мы пользуемся услугами голкипера-иностранца. Это не нормально. Надо думать над системными вещами, которые позволят воспитывать своих вратарей. Это серьезная, большая задача, думаю, федерации в первую очередь».

А теперь вдумайтесь:

Нужна «новая тактика»;

«Настало время», «в очередной раз», «оценить ситуацию и сделать правильные выводы»;

Нам еще предстоит «воспитать и обучить» вратарей. 

И это все в хоккее, который накачивается колоссальными средствами около двадцати лет и позиционируется в стране как национальный вид спорта.

Им не стыдно? Единственный вопрос, который возникает. Но, перечитывая цитату, снимается. Потому что знак вопроса здесь неуместен.  

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.9 (оценок:42)
Главное
Им не стыдно
Куда поедут отдыхать белорусы – в Крым или Украину?
Лукашенко высказался по наркостатьям: «Может, мы где-то ошиблись»
Ганапольский: «Если у Лукашенко Коленька – талантливый сын, почему бы ему не стать президентом?»
Заико: «В Беларуси мебель делают из опилок, а заборы — из натуральных досок»
Фотожабы: «Пятьдесят оттенков свободы – белорусская версия»

Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY