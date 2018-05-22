Макей — ЕС: «Беларусь является надежным и предсказуемым партнером»

Глава МИД Беларуси встретился с послами по особым поручениям стран Евросоюза.

По словам Владимира Макея, государственный суверенитет является высшей ценностью для Беларуси, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Глава МИД считает, что в современном мире не существует полностью самодостаточных стран. А некоторые из государств, которые обвиняют Беларусь в «зависимости» от третьих стран, сами в значительной степени зависят от Беларуси.

Министр высказался и по поводу очередей на белорусско-литовской границе. По его мнению, возникающие сложности с пересечением белорусско-литовской границы главным образом связаны с недостаточной развитостью таможенной инфраструктуры на литовской стороне. В этой связи литовской стороне рекомендовано довести ее состояние как минимум до такого уровня, которого достигла Беларусь при содействии ЕС. Белорусская сторона готова совместно с Литвой работать над устранением барьеров для поездок граждан и упрощением порядка пересечения границы.

Владимир Макей заявил, что вопреки заявлениям главы литовского МИД, Беларусь полностью открыта к диалогу по тематике строительства Белорусской АЭС с профильными международными структурами и, прежде всего, МАГАТЭ. А утверждения о том, что Беларусь якобы способна «манипулировать» мнением наиболее авторитетной в мире организации в сфере безопасности объектов ядерной энергетики, бездоказательны и не свидетельствуют о высоком профессионализме их авторов.

Он также отметил, что Беларусь является надежным и предсказуемым партнером ЕС, а не источником нестабильности, и не требует для себя членства в Евросоюзе или каких-либо преференциальных отношений с ним. Белорусская сторона заинтересована в нормальном, прагматичном и взаимовыгодном сотрудничестве.