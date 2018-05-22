Куда поедут отдыхать белорусы – в Крым или Украину?

Накануне летнего сезона о стремлениях белорусов-отпускников «Салідарнасці» рассказала эксперт в сфере туризма Лилия Кобзик.

Поедут ли белорусы отдыхать на полустров после открытия Крымского моста?

– Наверное, об этом рано говорить. От 500 тысяч белорусских туристов, которые раньше путешествовали в Крым, после известных событий остался поток всего в 6 тысяч. Существенно изменился имидж направления и атмосфера около него. Уже несколько лет направление было вычеркнуто из активной карты поездок белорусов.Просто так вернуть поток белорусских туристов в Крым, наверное, невозможно, – отметила Лилия Кобзик.

По словам собеседницы, есть несколько причин, почему в этом сезоне соотечественники, скорее всего, проигнорируют направление. Несмотря на открытие Крымского моста, дорога на полуостров из Беларуси остается тяжелой – нужно ехать через Россию на автобусе или автомобиле. Если ехать через Украину – нужно разрешение, которое украинцы не дают. Отношение южных соседей к путешествующим в Крым стало даже более жестким.

Эксперт продолжает: пусть Крымский мост и открыли, но туда «еще никто не поехал». Наши люди привыкли к раннему бронированию, которое позволяет сэкономить, уже разобрано порядка 30-40% всех туров на лето.

– Белорусы будут ждать отзывов соотечественников: как там теперь в Крыму? Что там с ценами и с сервисом? Мы же точно не знаем, что сейчас творится на полуострове. Зато знаем, что российские Сочи очень дорогой для белорусов курорт – легче поехать в Турцию на «все включено». Тем более блогеры пишут, что в плане туризма известные события не пошли Крыму на пользу. Нужно минимум несколько сезонов, чтобы люди поняли, что там все в порядке, и можно ехать, – отметила Лилия Кобзик.

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Безусловно, если Крым покажет, что он дешевле курортов Одесской области, то все может измениться:

– Но Затока безумно дешевая. Можно взять тур от 140 долларов на человека за 10 ночей в приличном отеле с кондиционером, с завтраками, с проездом. В прошлом сезоне туристы говорили, что отдохнули там за 200 долларов и ни в чем себе не отказывали: питание там очень дешевое, – обратила внимание эксперт в сфере туризма.

Еще одна причина, почему белорусы могут проигнорировать отдых в Крыму, – многие уже привыкли к мультикультурности курортов. Часть туристов даже не хочет ехать туда, где много русскоязычных туристов, поскольку там иная атмосфера.

Какие направления станут самыми популярными у белорусов в этом сезоне? Лилия Кобзик перечислила следующие: курорты Одесской области, Турция, Испания, Болгария, Греция и Черногория. Может стать популярным отдых в Албании.

– Туда, правда, нужно лететь, и в Беларуси практически ничего не знают об этой стране. Зато пакет с перелетом можно купить за 370 евро, – сказала эксперт.

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