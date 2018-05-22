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Кабаева с гербом России на груди. Фотофакт
В таком наряде 35-летняя олимпийская чемпионка появилась на открытии Х фестиваля художественной гимнастики «Алина».
Отметим, что экс-гимнастка и глава совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа», которой многие западные СМИ приписывают роман с Владимиром Путиным, достаточно редко появляется перед камерами.
Несколько лет назад Алина Кабаева начала носить обручальное кольцо. Официально имя ее возлюбленного в СМИ до сих пор не названо.
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