Кабаева с гербом России на груди. Фотофакт

В таком наряде 35-летняя олимпийская чемпионка появилась на открытии Х фестиваля художественной гимнастики «Алина».

Отметим, что экс-гимнастка и глава совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа», которой многие западные СМИ приписывают роман с Владимиром Путиным, достаточно редко появляется перед камерами.

Несколько лет назад Алина Кабаева начала носить обручальное кольцо. Официально имя ее возлюбленного в СМИ до сих пор не названо.