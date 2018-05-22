«Этот символ подстрекает ненависть». В Литве предложена сумма штрафа за «колорадские» ленты

Соответствующий законопроект одобрен парламентом Литвы. Запрет на ношение лент может заработать уже осенью.

От 150 до 300 евро – на такую сумму предлагают штрафовать за публичное ношение георгиевских лент. Проект поправки к закону уже был одобрен парламентом и, если он пройдет все комиссии Сейма, будет принят уже осенью. «За» проголосовал 41 депутат, 10 были «против», а 23 воздержались, сообщает delfi.lt.

Депутат Лауринас Кащунас, один из авторов поправок закону, заявил:

– Совершенно очевидно, что этот символ в течение нескольких лет стал символом российского империализма. Символ подстрекает ненависть, раздор.

Георгиевские ленты начали распространять в 2005-м, когда Россия начала проводить более агрессивную внешнюю политику. Поэтому литовские депутаты предлагают запретить их публичную демонстрацию наравне с нацистской и коммунистической символикой.

Сторонники штрафа в парламенте говорят, что лента символизирует победу в Великой Отечественной войне, но Литве нечего праздновать – война принесла ей 50 лет страданий и ссылки.

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