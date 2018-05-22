Лукашенко указал место белорусским хоккеистам

В низшем дивизионе, но мириться с этим не надо. Эти слова прозвучали во время встречи с главой МВД, который также является председателем наблюдательного совета клуба «Динамо-Минск».

— То, что наша сборная вылетела из элитного дивизиона, — это по делу, их место там. Им нечего делать с такой игрой в этом дивизионе. Но согласиться с этим мы никак не можем, — подчеркнул Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

И поинтересовался у Игоря Шуневича, как будет в развиваться клуб «Динамо-Минск», который является базой для подготовки хоккеистов для национальной сборной:

— Сейчас федерация (хоккея) все больше кивает на «Динамо», что клуб не выполняет своих обязательств. Клуб говорит о том, что им самим нужно играть и выигрывать, показывать игру, поэтому есть свои интересы. Чтобы у нас не было расхождений, надо сделать так, чтобы лучшие игроки играли в «Динамо», а самые лучшие динамовские — в сборной.

В ущерб всему (желательно, конечно, без ущерба) мы должны предпочтение отдавать сборной. Все должно быть заточено на страну. Должны играть белорусские хоккеисты и прежде всего вратари. Это не дело, что у нас нет нормальной защиты. Да и нападения нет. Если за десяток матчей не могут забить десяток голов, это не команда.

Напомним, 12 мая для хоккейной сборной Беларуси наступил судный день на чемпионате мира-2018. И она провалилась с треском.

Сборная Беларуси погрузилась в первый дивизион, где ее ждут Южная Корея, Казахстан, Словения, Венгрия и Литва.