Лукашенко высказался по наркостатьям: «Может, мы где-то ошиблись»

Глава государства, принимая с докладом министра внутренних дел, потребовал строго дифференцировать ответственность потребителей и поставщиков наркотиков.

Александр Лукашенко поинтересовался у Игоря Шуневича, какова криминогенная обстановка в стране, сообщает БЕЛТА. Особое внимание было уделено борьбе с распространением наркотиков:

— Что у нас там за проблемы? Может, мы где-то допустили просчеты или ошибки при принятии соответствующего законодательства. Я тогда настаивал на усилении законодательства особенно к тем, кто производит и поставляет, продает сюда наркотики. Нам надо строго дифференцировать потребителей и поставщиков. Это естественно. Может, в этой части мы где-то ошиблись.

Напомним, последний месяц в Беларуси голодали «Матери 328», которые пытались такой формой протеста достучаться до властей и встретиться с Лукашенко лично. На сегодня голодовка прекращена, с президентом они так и не встретились. Однако проблема получила резонанс, и все же попала в фокус властей.

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Отметим, что в Беларуси за сбыт наркотических веществ предусматривается наказание сроком от 5 до 25 лет. Ответственность за наркотики была ужесточена в Беларуси в конце 2014 года.

В случае, если молодой человек приобрел наркотик с целью потребления, не хранил, не распространял его действия могут быть квалифицированы по части 1 статьи 328 и наказываются от 2 до 5 лет лишения свободы.

На практике это выглядит иначе. Чаще всего, следователи пытаются «раскрутить» подсудимого, чтобы он сдал третьих лиц, и так создают основу для формирования «организованной группы» —обвинение по части 3 статьи 328 УК (от 8 до 15 лет).

Совет министров 11 мая 2018 года направил в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь проект Закона Республики Беларусь «Об изменении некоторых кодексов Республики Беларусь. Ранее депутаты предлагали снизить нижнюю санкцию по ч. 2 и по ч. 3 статьи 328 УК — до 3 и 6 лет соответственно.