По делу о нападении на Сергея Чалого задержано пять человек

Возбуждено уголовное дело.

Сейчас известный экономист и автор программы «Экономика на пальцах» находится в больнице. В Следственном комитете рассказали, что в воскресенье было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 339 УК (Хулиганство, совершенное группой лиц). Санкция статьи предусматривает наказание от ареста до шести лет лишения свободы.

— В настоящий момент задержано пять человек, с ними работают следователи, получают от них показания, — прокомментировала TUT.BY Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета. — После того, как работа будет завершена, мы сообщим о результатах. В данный момент наши сотрудники разбираются: кто и какую роль принимал в той ситуации, которая произошла. По предварительной информации, все участники конфликта находились в алкогольном опьянении.

Напомним, все случилось около полуночи в ночь с пятницы на субботу. Сергей Чалый, по его словам, вместе с двумя друзьями выходил из бара. Через несколько минут к ним подбежали пять человек и начали избивать.

— Товарищей почти не задело, били меня. И только по голове — на теле даже синяков нет, — рассказал Сергей Чалый TUT.BY. — Они не то что мимо проходили, мол, «дай закурить». И у них не было претензий ко всей компании. Тогда бы одинаково досталось всем. И это было не ограбление — ни телефон, ни бумажник их не интересовали.

Очевидец рассказал, как напали на Чалого: «Мишенью был Сергей. Они действовали профессионально»

Сейчас экономист находится в больнице:

— На самом деле, я себя сейчас странно чувствую. Действие обезболивающего закончилось… Болит голова со всех сторон, особенно в висках, с глазом есть проблема, жду, когда меня осмотрит офтальмолог. Врачи говорят, на днях меня выпишут.