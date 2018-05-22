Фотожабы: «Пятьдесят оттенков свободы – белорусская версия»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

Руководитель проекта Belarus Security Blog прокомментировал «Салідарнасці» скандальное заявление МВД

Беларусь попала в топ-10 самых дружелюбных для криптовалют стран

Реплика дня: «Лишь бы только наш Давыдько не возглавил ЦРУ»

Марадона поздравил своих парней из «Динамо Брест» с Кубком Беларуси. Видеофакт

Майские ливни: в Минске снова затопило улицы

Путин взял пример с Лукашенко

Неоднозначный сувенир к Чемпионату мира по футболу в России мгновенно стал мемом

Российскому олигарху Роману Абрамовичу не продлили британскую визу инвестора

Шутка на тему свадьбы года в Великобритании

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