Вынесен приговор минчанину, который изнасиловал и убил 21-летнюю девушку

По совокупности преступлений ранее не судимому 22-летнему мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет в колонии усиленного режима.

С обвиняемого также взыскана материальная компенсация морального вреда в размере 150 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минского городского суда.

Преступление было совершено в октябре 2017 года 21-летним уроженцем Ошмянского района. Со своей жертвой, 21-летней уроженкой Гомельской области, работавшей в столице, он познакомился за пять дней до случившегося, сообщал Следственный комитет.

Парень обманом пригласил девушку к себе на съемное жилье — в частный дом по проезду Веснина. Там изнасиловал и избил ее. По выводам следствия, мотивом убийства стало желание парня скрыть изнасилование. Затем он собирался инсценировать разбойное нападение на потерпевшую, для чего вынес тело убитой в лесопарковую зону рядом с домом и разбросал ее вещи.

Мужчину, который тащит тело, увидел проезжающий мимо таксист. Вскоре преступника задержали.