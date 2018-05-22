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22.05.2018
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Найдут ли нападавших на Сергея Чалого?

За что могли избить известного экономиста?

Белорусская ассоциация журналистов выступила с заявлением, в котором требует найти и наказать виновных в нападении на автора программы «Экономика на пальцах» портала TUT.BY экономиста Сергея Чалого. БАЖ призывает Генерального прокурора, председателя Следственного комитета и главу МВД взять расследование под личный контроль.

Есть ли надежда, что нападавшие будут найдены и понесут наказание?

— Нам хочется верить, что при должной старательности и демонстрации профессионализма наши силовые службы смогут установить этих лиц, — говорит заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов юрист Олег Агеев. — Силовики хвастаются высокими показателями раскрываемости, в том числе и по уличным преступлениям, поэтому, исходя из особого статуса потерпевшего, если приложат усилия, то они могут это сделать. И мне кажется, что по этому делу виновные будут установлены.

Экс-адвокат, руководитель ПУ Лига «Гражданский вердикт» (зарегистрирована в Литве) Игорь Рынкевич отмечает, что известные обстоятельства произошедшего с Чалым свидетельствуют о том, что это нападение может оказаться спланированным.

Продолжение прогноза читайте здесь

 
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