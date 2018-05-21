Подарки со свадьбы принца Гарри и Меган продают в интернете

Спустя два дня после главного общественного события года в Британии — свадьбы принца Гарри и Меган Маркл — в продаже на интернет-аукционах появились подарочные пакеты, которые давали гостям торжественного мероприятия в Виндзоре.

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На онлайн-аукционе eBay сейчас в продаже девять таких пакетов — стоимость некоторых из них достигает тысячи фунтов.

«Не упустите эту уникальную возможность, единственный в жизни шанс получить частичку истории королевского дома», — рекламирует подарок один из продавцов.

Подарочные пакеты, украшенные инициалами молодоженов HM, получили 2640 гостей из числа «простых» представителей публики. Их пригласили в Виндзорский замок, но не на саму церемонию в церкви.

На венчании присутствовали 600 человек, среди которых Джордж Клуни и его жена Амаль, Опра Уинфри, Дэвид и Виктория Бэкхемы. Им подарочные пакеты не полагались.

Среди 2640 гостей были 100 местных школьников, 200 сотрудников благотворительных организаций, связанных с Гарри и Меган, 610 жителей Виндзора и 530 человек, обслуживающих королевские дворцы и работающих в королевских поместьях.

В подарочном пакете, украшенном инициалами молодоженов HM, находится:

буклет о свадебной церемонии

палочка песочного печенья

шоколадная монета

бутылка воды

магнит на холодильник

и двадцатипроцентный скидочный купон в магазин подарков Виндзорского замка.