Подарки со свадьбы принца Гарри и Меган продают в интернете

.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Глава Минздрава России удивила: детством будет считаться возраст до 30 лет
Кто доминирует на постсоветском рынке удобрений
Комиссия по люстрации: Сондецкис и Банионис не были сотрудниками КГБ
Светлана Алексиевич подписалась под обращением освободить украинского режиссера Олега Сенцова
В Столине установили копию Эйфелевой башни. Фотофакт
В британском парламенте призвали ужесточить санкции против чиновников и бизнесменов из окружения Путина
Суд отменил десятилетний срок Тесаку, который дрался с белорусскими антифашистами
В интернете собирают подписи за «настоящую милицию»
Румас рассказал о «полнейшем зоопарке» в деревообработке
И снова дожди и грозы, по юго-востоку потеплеет до +27°С
Нетрезвая жительница Столбцов разбила ногой лобовое стекло в авто ГАИ
Фото дня. Матрешка со свистком во рту
Чалый опубликовал новое фото из больницы
Бывший глава Оршанского авиаремонтного завода, сказавший правду-матку, оспорил приговор
Як я лавіў Янку Запрудніка
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Орша: место, где остановилось время
Бывшая жена Пескова радикально сменила имидж: «Сбрить можно не только усы»
Как летчик сбежал из нацистского концлагеря в советский
Латынина: «Высокий статус имеют охранники, повара, тренера Путина… Мы скатываемся в средневековье»
Романчук: «Минские власти стали орудием борьбы строительных «баронов» против минчан»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Зісер: «Людзей на заводах нельга перавучыць і зьмяніць. Іх проста шкада»
Чтобы сделать карьеру в России надо, к примеру, быть сыночком влиятельного чиновника
Лукашэнка — як надвор’е: сёньня сонца, заўтра дождж
Реплика дня: «Лишь бы только наш Давыдько не возглавил ЦРУ»
Хайпануть на легенде: «Интересна цена вопроса, но в любом случае, грошы не народные»
Романчук: «Белорусские чиновники давно работают в интересах российских олигархов»
Як дэпутатка Канапацкая паспрачалася з міністрам працы
Почему Лукашенко воспринимает крах в хоккее как личное оскорбление
Как партноменклатура объедалась в блокадном Ленинграде
Обновки на малой родине Лукашенко: деньги вновь потекли рекой
Как Путин не послушал уроженца Беларуси, и что из этого вышло
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Принц Гарри расстался с холостой жизнью на глазах у всего мира (фото, видео)
Тут разграмілі маскоўскае войска: як сёння выглядае Крапівенскае поле
Подушки на голове, западные медиа в руках и другие невероятные детали «Мельницы моды 2018»
Вопрос из Сочи: «У кого самая дорогая ручка в ЕАЭС?»
Велика вероятность, что это Минск, 15 августа 1941 года
Рибейро переоделась: из лифчика за 2 миллиона долларов в купальники Sports Illustrated
Сара едет! На Гавайи
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Лица
21.05.2018
Русская служба ВВС
Подарки со свадьбы принца Гарри и Меган продают в интернете

Спустя два дня после главного общественного события года в Британии — свадьбы принца Гарри и Меган Маркл — в продаже на интернет-аукционах появились подарочные пакеты, которые давали гостям торжественного мероприятия в Виндзоре.

Фото PA

На онлайн-аукционе eBay сейчас в продаже девять таких пакетов — стоимость некоторых из них достигает тысячи фунтов.

«Не упустите эту уникальную возможность, единственный в жизни шанс получить частичку истории королевского дома»,  — рекламирует подарок один из продавцов.

Подарочные пакеты, украшенные инициалами молодоженов HM, получили 2640 гостей из числа «простых» представителей публики. Их пригласили в Виндзорский замок, но не на саму церемонию в церкви.

На венчании присутствовали 600 человек, среди которых Джордж Клуни и его жена Амаль, Опра Уинфри, Дэвид и Виктория Бэкхемы. Им подарочные пакеты не полагались.

Среди 2640 гостей были 100 местных школьников, 200 сотрудников благотворительных организаций, связанных с Гарри и Меган, 610 жителей Виндзора и 530 человек, обслуживающих королевские дворцы и работающих в королевских поместьях.

В подарочном пакете, украшенном инициалами молодоженов HM, находится:

буклет о свадебной церемонии

палочка песочного печенья

шоколадная монета

бутылка воды

магнит на холодильник

и двадцатипроцентный скидочный купон в магазин подарков Виндзорского замка.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
Поротников: «МВД могло поступить иначе»
Ганапольский: «Если у Лукашенко Коленька – талантливый сын, почему бы ему не стать президентом?»
Заико: «В Беларуси мебель делают из опилок, а заборы — из натуральных досок»
Маці салдата Коржыча: «Яны прададуць і дзяржаву, і Лукашэнку»
На поминках Версаче: «Теперь нас всех будут отстреливать?»
Комиссия по люстрации: Сондецкис и Банионис не были сотрудниками КГБ

Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY