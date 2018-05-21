Глава Минздрава России удивила: детством будет считаться возраст до 30 лет

Об этом министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила на всероссийской конференции партии «Единая Россия».

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—Детство, которое на начало Великой Отечественной войны составляло 14 лет, в 60-е годы — 16 лет, сейчас во всем мире — 21 год, а в перспективе это будет не менее 25-30 лет, — приводит слова Скворцовой РИА «Новости».