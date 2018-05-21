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Глава Минздрава России удивила: детством будет считаться возраст до 30 лет
Об этом министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила на всероссийской конференции партии «Единая Россия».
Фото Станислав Красильников, ТАСС
—Детство, которое на начало Великой Отечественной войны составляло 14 лет, в 60-е годы — 16 лет, сейчас во всем мире — 21 год, а в перспективе это будет не менее 25-30 лет, — приводит слова Скворцовой РИА «Новости».
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