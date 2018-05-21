Кто доминирует на постсоветском рынке удобрений

«Беларуськалий» занял четвертое место в рейтинге производителей минеральных удобрений среди стран бывшего СССР.

В топ-20 крупнейших компаний отрасли также включены два других белорусских производителя удобрений – «Гродно Азот» и Гомельский химический завод.

По версии отраслевого портала Fertilizer Daily, «Беларуськалий» опередили три российские компании – лидер рейтинга, работающий на рынках фосфорных и азотных удобрений «ФосАгро», а также производители хлористого калия «Уралкалий» и азотных, фосфорных и комплексных удобрений «Еврохим».

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