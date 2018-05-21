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21.05.2018
Комиссия по люстрации: Сондецкис и Банионис не были сотрудниками КГБ

Нельзя утверждать, что Саулюс Сондецкис и Донатас Банионис сотрудничали с КГБ.

Об этом LRT.lt сказал председатель Комиссии по люстрации Альгимантас Урмонас, после того как комиссия рассмотрела документы, представленные Литовским центром геноцида жителей и сопротивления (ЛЦГЖС).

«Межведомственная комиссия по оценке пособничества спецслужбам бывшего СССР не может признать, что граждане Литвы Саулюс Сондецкис и Донатас Банионис были тайными сотрудниками КГБ», – сказано в документе, который представили близким Сондецкиса и Баниониса.

Саулюс Сондецкис и Донатас Банионис© DELFI montažas

Сын Сондецкиса Саулюс Сондецкис младший сказал LRT.lt, что не исключает возможности обращения в суд, но пока еще этого не сделал.

– И без выводов комиссии по люстрации мы бы выиграли это дело в суде. Во-первых, мой отец и Банионис уже ушли из жизни – люди не могут защитить себя сами, это нарушение Венской конвенции, – приводит ru.DELFI.lt  слова Сондецкиса младшего.

– ЛЦГЖС объявил, нацепил ярлык, подозревают в сотрудничестве. Ярлык есть, есть подозрения для стигматизации, это вызвало всякие черные мысли, а наша комиссия постановила, что это нельзя утверждать, нельзя утверждать, что они сотрудничали, таких данных нет. А источники данных, которые есть у ЛЦГЖС, разные, например, провокации, – сказал председатель Комиссии по люстрации Урмонас, заметив, что вывод этой комиссии может быть использован в суде, если такой будет.

По мнению Урмонаса, Литовский центр геноцида жителей и сопротивления перед тем, как объявлять о сотрудничестве должен был обращаться в Комиссию по люстрации.

– Поступили безответственно. Я считаю, надо было сначала обратиться в комиссию. Сейчас развешивают эти подозрения как игрушки на судьбы людей, а ведь у людей есть дети, внуки. В правовом государстве такого не должно быть, – сказал Урмонас.

Директор Литовского центра геноцида жителей и сопротивления Тересе Бураускайте уверяет, что объявленные центром данные не носят оценочный характер.

– Мы объявляем документы, но никакие вердикты не выносим. Обсуждения и выводы – дело Комиссии по люстрации. Почему-то думают, что если мы дали документ, то это уже решение. Документ – это документ. (...) А то, что обратились, и они признали, что не сотрудничали – это очень хорошо, – сказала Бураускайте, заметив, что ЛЦГЖС выполняет законы.

– У людей есть гражданское право обращаться в суд, тогда посмотрим, что скажет суд. Их фамилии – всего лишь запись в журнале (...). Этот документ есть в особом архиве, пользоваться им и видеть фамилии могут все, – сказала специалист.

Бывшая глава Литовского центра геноцида жителей и сопротивления, историк Даля Куодите сказала LRT.lt, что в случае с Банионисом и Сондецкисом ЛЦГЖС поступил непрофессионально, поскольку руководствовался частью документов. Кроме того, историк сомневается, что регистрационный журнал агентов КГБ может быть надежным документом. Но, по словам собеседницы, информация Литовского центра геноцида жителей и решение Комиссии по люстрации обладают похожей юридической силой.

– Я думаю, близким (Сонцедкиса, Баниониса – LRT.lt) возможно нужно было это решение, чтобы были аргументы в пользу своей версии, – сказала собеседница.

Между тем другой историк Арвидас Анушаускас был удивлен решением Комиссии по люстрации.

– Раньше Комиссия по люстрации рассматривала случаи живых людей. В отношении покойных решения не принимались, поскольку их нельзя вызвать в качестве свидетелей. Мне такие заочные решения кажутся странными, когда знаешь, что это неисчерпывающая информация, – сказал Анушаускас.

По его словам, решение Комиссии по люстрации имеющиеся данные не изменит.

– Никакая комиссия документы изменить не может. Только личные свидетельства людей могут подействовать на содержание документа так, чтобы фамилию человека вычеркнули. Но если это не было сделано своевременно, фамилии остаются, – заметил историк

 
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