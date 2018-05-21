Светлана Алексиевич подписалась под обращением освободить украинского режиссера Олега Сенцова

Более 130 деятелей культуры обратились к участникам Петербургского экономического форума с призывом отпустить на свободу украинского режиссера Олега Сенцова, объявившего бессрочную голодовку.

«Люди, знающие Сенцова, уверены, что он пойдет до конца. Мы требуем отправить Сенцова на его родину — в Украину. Смерть Олега Сенцова станет позором для России и навсегда запятнает тех, кто мог бы его спасти, но не спас», — говорится в заявлении правозащитного объединения литераторов, журналистов и блогеров Ассоциация «Свободное слово».

Журналисты и литераторы напомнили, что Сенцов признан политическим заключенным правозащитным движением «Мемориал». Они потребовали освобождения всех украинских политзаключенных в России.

Всего под обращением подписалось более 130 человек, среди них писатели и поэты — Светлана Алексиевич, Владимир Войнович, Игорь Иртеньев, Людмила Улицкая, Виктор Шендерович, а также члены Санкт-Петербургского ПЕН-клуба и «Вольного исторического общества».

16 мая режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку.

— Единственным условием ее прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории России, — заявил он.

Режиссер намерен голодать «до победного конца».