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21.05.2018
В Столине установили копию Эйфелевой башни. Фотофакт

Уменьшённую модель знаменитой Эйфелевой башни создали столинские коммунальники.

Столинская «Эйфелева» башня

Как сообщает Медиа-Полесье, композиции весит около тонны.  Её высота – 11,5  метров. 12 прожекторов, столько же строб ламп и одна мигалка в ночное время подсвечивают конструкцию со всех сторон.  Башенка украшена цветами, у её подножия клумба.

На изготовление этой композиции ушли два месяца работы.

У башни с удовольствием фотографируются жители и гости Столина.

 
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