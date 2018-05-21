В Столине установили копию Эйфелевой башни. Фотофакт

Уменьшённую модель знаменитой Эйфелевой башни создали столинские коммунальники.

Столинская «Эйфелева» башня

Как сообщает Медиа-Полесье, композиции весит около тонны. Её высота – 11,5 метров. 12 прожекторов, столько же строб ламп и одна мигалка в ночное время подсвечивают конструкцию со всех сторон. Башенка украшена цветами, у её подножия клумба.

На изготовление этой композиции ушли два месяца работы.

У башни с удовольствием фотографируются жители и гости Столина.