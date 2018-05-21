В британском парламенте призвали ужесточить санкции против чиновников и бизнесменов из окружения Путина

В Палате общин британского парламента призвали ужесточить санкции против российских чиновников и бизнесменов, близких к Владимиру Путину.

Об этом говорится в докладе под названием «Золото Москвы. Российская коррупция в Великобритании», подготовленном комитетом по международным делам.

В тексте говорится, что в Лондон продолжают поступать деньги союзников российского президента, которые прячут или отмывают свои коррумпированные активы. Авторы говорят, что это грязные деньги, которые поддерживают кампанию Владимира Путина по подрыву мировой правовой системы.

Накануне стало известно о том, что российскому миллиардеру Роману Абрамовичу не продлили британскую визу инвестора.

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