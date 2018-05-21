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Комментарии
21.05.2018
Алена Антонова
Ганапольский: «Если у Лукашенко Коленька – талантливый сын, почему бы ему не стать президентом?»

Реплика дня от обозревателя «Эха Москвы».

В программе «Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева» обсуждали состав нового правительства России. Один из ведущих передачи Алексей Нарышкин обратил внимание на то, что некоторые СМИ, крупные агентства, запутались и когда увидели: Патрушев – Министерство сельского хозяйства

― Подумали, что Николай Патрушев, бывший глава ФСБ, который сейчас в Совбезе, именно он назначен на этот пост И, наверное, кто-то успел в считанные какие-то секунды, минуты подумать: Господи! Зачем? Почему этот человек? На самом деле, всё проще. Сын Николая Патрушева попал в правительство и будет теперь вместе Александра Ткачева курировать сельское хозяйство.

…Это некрасивая история: ты работаешь много-много лет на государство, а потом почему-то у тебя вдруг сын – в правительстве. Не получается ли, как будто ты сыночка своего любимого… помог ему трудоустроиться? Как называется это слово? Ну, не кумовство, а что это?

Матвей Ганапольский заявил, что это называется коррупция и добавил, что в данном случае ― это сыновья преемственность.

― Никакой преемственности нету,― возразил Нарышкин. ― Смотрите, сейчас серьезно, шутки в сторону. Если действительно у Патрушева толковый сын, и он подходит на эту должность, почему ему не стать министром?

―  Если у нынешнего президента Лукашенко Коленька – талантливый сын, почему бы ему не стать президентом? Почему бы Ким Чен Ыну, а до него Ким Чен Иру, а до него Ким Ир Сену… Это очень талантливые дети…― отреагировал Ганапольский.

 
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