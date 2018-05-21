Заико: «В Беларуси мебель делают из опилок, а заборы — из натуральных досок»

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико прокомментировал «Салiдарнасцi» оптимистичное высказывание банкира о состоянии дел в деревообработке.

Председатель правления Банка развития Сергей Румас рассказал журналистам о происходящем в модернизированной отрасли.

Заявление банкира получилось неоднозначным. С одной стороны, он с оптимизмом отметил успехи деревообрабатывающих предприятий,которые своевременно рассчитываются по своим обязательствам и не имеют долгов по кредитам. С другой, признал, что ситуация на разных предприятиях неровная: «Зоопарк полнейший. К сожалению».

В экспресс-комментарии «Салідарнасці» руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико поделился своим видением на этот счет:

— Я живу в 2018-м году. Сергей Румас, судя по всему, живет в 1985-м. Потому что происходящее у нас в деревообработке — это отсталый прошлый век. Особенностью нашей страны является то, что здесь мебель делают из опилок, а заборы — из натуральных досок.

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Собеседник «Салідарнасці» предлагает банкиру посетить Финляндию, чтобы посмотреть, как на местных деревообрабатывающих предприятиях «работают умные люди».

— Все, что есть в белорусской мебельной промышленности в деревообработке — это производство опилок с их последующим склеиванием. В Беларуси мебель вообще не производится, у нас производятся доски. Все это вчерашний день. И я не вижу смысла вкладывать в эти предприятия деньги, покупать оборудование, — подчеркнул эксперт. — Мы страна, где есть лес. Поэтому сама методология строительства и инвестиций в деревообработку должна была основываться на натуральных материалах, которые в Беларуси есть.

А поскольку все делают из опилок, как экономист и ученый могу сказать, что не имеет значения, хорошо ли работает отрасль или плохо. Все равно это вчерашний день. Наши люди живут в квартирах, наполненных склеенными опилками. Вот мне интересно: у Румаса дома тоже опилки повсюду?