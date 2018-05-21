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21.05.2018
Суд отменил десятилетний срок Тесаку, который дрался с белорусскими антифашистами

Приговор лидеру националистического движения «Реструкт» Максиму Марцинкевичу за троллинг торговцев «спайсом» отменен Московским городским судом.

Дело Тесака будет заново рассматриваться в районном суде, сообщает ВВС.

За операцию «Оккупай-наркофиляй» и написанную в тюрьме книгу Марцинкевич в июне 2017 года был признан виновным в возбуждении ненависти и вражды, разбое и хулиганстве и приговорен к 10 годам колонии строгого режима.

Марцинкевич и его сообщники самостоятельно задерживали на улицах Москвы людей, которых считали наркоторговцами, устраивали над ними самосуд и выкладывали видеозаписи издевательств.

В одном из видео Тесак перед камерой наносит мужчине удары электрошокером. Видео заканчивается тем, что испуганного мужчину обливают красящим веществом.

Тесак, известный ультранационалистическими взглядами и активной пропагандой их в интернете, не раз был судим по 282-й статье Уголовного кодекса (возбуждение розни).

Несколько лет назад, уехав из России, националист жил в Беларуси. В феврале 2013 года Тесак был задержан в Минске после драки с тремя белорусскими антифашистами. По этому факту возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Марцинкевич был отпущен из СИЗО под обязательство о явке.

России Тесак был выдан властями Кубы, где он был задержан за нарушение миграционного законодательства.

В 2014 году районный суд Москвы приговорил Марцинкевича за разжигание межнациональной вражды к пяти годам колонии строгого режима. В ноябре того же года Мосгорсуд смягчил наказание до двух лет и 10 месяцев лишения свободы.

В ноябре 2016 года Марцинкевич должен был выйти на свободу, однако ему были предъявлены новые обвинения в серии тяжких преступлений, совершенных под предлогом борьбы с распространением наркотиков. Тесака также привлекли к ответственности за книгу, которая описывает его предыдущее пребывание в тюрьме, и дали новый срок.

 
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