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Политика
21.05.2018
Геннадий Косарев, Завтра твоей страны
Выгоден ли Лукашенко выход Украины из СНГ?

Как Киев будет разводиться с постсоветскими странами.

Украина прекращает участие в работе уставных органов Содружества Независимых Государств (СНГ) и закрывает постоянное представительство при этой организации, заявил 20 мая украинский президент Петр Порошенко, выступая на церемонии по случаю Дня памяти жертв политических репрессий.

Постоянное представительство Украины при координационных институтах СНГ находится в Минске. Как решение Порошенко может повлиять на отношения между Минском и Киевом?

Политолог Алесь Логвинец считает, что после российской агрессии Украина де-факто уже вышла из СНГ.

— Заявление Порошенко является декларацией того, что уже произошло — говорит эксперт.

У отношений между Украиной и Беларусью, по его мнению, своя логика: официальный Минск заинтересован в развитии экономических отношений, а Украина хотела бы гарантировать себе безопасность от нападения с севера.

Сейчас отношения между двумя странами достаточно прагматичны.

Продолжение прогноза читайте здесь

 
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