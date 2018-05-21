Крымский блогер: «В Крыму появилась титульная нация неприкасаемых»

В Феодосии прошел бунт возмущенных граждан.

В воскресенье свидетелем стихийной акции протеста стал крымский блогер Александр Горный, у которого «осталось довольно гнусное, и тяжелое впечатление от увиденного».

Поводом для пикета местных жителей стал очередной забор (и это больная тема), а прибывшие на место протеста полицейские взяли объект под охрану. Предлагаем избранное из открытого обращения блогера к властям Крыма и Владимиру Путину на Эхе Москвы.

«В последние пару лет мы наблюдаем полный провал внутренней политики в Крыму и непосредственно тех (есть конкретные крымские вице-премьеры), кто отвечает в Совмине Крыма за Феодосию. Это не частный случай, а системный кризис крымской власти, которая неспособна контролировать ситуацию на местах, слушать и слышать своих сограждан.

Полностью потеряна связь с общественниками и лидерами общественного мнения, нас не хотят слышать и всячески пытаются замарать, не понимая, что мы стремимся защитить Крым и наши места от беспредела местных чиновников и жуликов.

Сергей Аксенов не понимает того, что творится по факту за пределами его кабинета, он живет в своей картине мира, которую рисуют ему его бояре, которых надо давно гнать в шею».

«Недавняя масштабная экологическая катастрофа, произошедшая в Коктебеле, когда были слиты тысячи кубометров жидкостей с Коктебелевского винного завода, полностью проигнорирована властями, в том числе и Аксеновым.

Коктебель окончательно убит, убита акватория Коктебелевской бухты, а коктебелевские и феодосийские власти занимаются тем, что покрывают эту историю и ее виновников».

На этот раз местом народного возмущения стал город Феодосия, ул. Чкалова, парковая зона с детской площадкой около школы. На стихийный митинг пришло около 200 человек высказать свой протест против строительного произвола на их улице.

«Феодосийские власти, понимая, что история с застройкой сквера гнусная, попытались загнать протест в рамки формата — встреча с руководством города. Они прекрасно понимали, что за несанкционированный митинг их по голове не погладят. Но они не ожидали, что выйдет столько людей.

Еще утром звучали опасения, что пришедших горожан могут законтрапупить за участие в несанкционированном митинге».

«Мне было важно услышать настроения горожан. Люди были крайне возмущены происходящим. По их мнению, власти полностью утратили доверие к себе. Можно было слышать фразу — «Уходите. Мы вас не выбирали!»

«Застройка сквера — это не самая страшная история для Феодосии. В самом центре города запланировано и согласовано строительство завода по фасовке цемента!!!!

Это прямо напротив галереи Айвазовского, напротив всех туристических достопримечательностей в городе, куда с каждым годом приезжает все меньше и меньше туристов. Может лучше сразу город в бетон закатать вместе с его жителями? Понимаете, у власти люди без стыда и совести, которые через партию Единая Россия нагнули весь Крым».

«…Народ уже просто воет. Что делать я не знаю, но вижу, что Кремль абсолютно не понимает того, что происходит по факту в Крыму. Мало построить Крымский мост, мало построить новый аэропорт, нужно понимать, чем живут люди в Крыму, какие тут настроения и болевые точки. Но этого не происходит.

Полный беспредел в национальном вопросе, когда в Крыму появилась титульная нация неприкасаемых…. Люди бежали от украинского беспредела, а попали в российский. В крымской власти сохранилось все то же перекрасившееся жулье, которое нам досталось с украинских времен.

Ну ведь рано или поздно рванет Владимир Владимирович, в Феодосии уже рвануло, а я сколько раз Вас и Аксенова предупреждал!»

Вопрос дня: «Куда будут приезжать туристы и зачем? Купаться в море с фекалиями?»