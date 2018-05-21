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Экономика
21.05.2018
Румас рассказал о «полнейшем зоопарке» в деревообработке

При этом банкир смотрит с оптимизмом на проблемную отрасль: «Это уже не та деревообработка, что два года назад».

Модернизация, которая стоила сотни миллионов евро, тогда обернулась хроническими убытками и неподъемными платежами по кредитам, сейчас рентабельность производства в среднем по холдингу вышла в плюс, заверил журналистов председатель правления Банка развития Сергей Румас, сообщает TUT.BY.

— Сегодня каждое предприятие деревообработки — это нормально функционирующие промышленное предприятие, которое своевременно рассчитывается по всем своим обязательствам. Ни у одного из предприятий сегодня нет задолженности по кредитам перед каким-либо коммерческим банком. И сегодня комбанки конкурируют между собой за обслуживание предприятий деревообработки, — рассказал банкир.

Он отметил, что пока четыре из девяти деревообрабатывающих предприятий обслуживаются в Беларусбанке, но с учетом подписанного сегодня меморандума о сотрудничестве Банка развития и Беларусбанка будет рассмотрен вопрос о том, чтобы Беларусбанк стал основным обслуживающим и финансирующим банком и для остальных пяти.

На вопрос о том, есть ли у предприятий деревообработки необходимость в кредитах под оборотку, Румас отметил, что «они поддерживают тот объем кредитов, который у них был сформирован»:

— Практически ни одно предприятие сегодня не нуждается в дополнительном финансировании. Но как и любое производственное предприятие оборотка им нужна. Хотя сегодня очень сильно сократились склады, поэтому предприятия вернули ту оборотку, которая была заморожена в виде неликвида на складах.

Холдинг деревообрабатывающей промышленности по итогам трех месяцев 2018 года имеет рентабельность производственной деятельности более 6%, два года назад было минус 18%, напомнил Румас.

— Результаты 2018 года должны быть гораздо лучше, — заверил он.

Поднять проблемную отрасль удалось за счет ряда факторов. При этом, признал Румас, ситуация на разных предприятиях неровная:

— Зоопарк полнейший. К сожалению. Есть хорошие предприятия, такие как «Мостовдрев» и «Речицадрев». Это два безусловных лидера, рентабельность производственной деятельности которых перевалила за 20%. Это локомотивы холдинга.

 
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