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Общество
21.05.2018
Семен Печенко
Поротников: «МВД могло поступить иначе»

Руководитель проекта Belarus Security Blog прокомментировал «Салідарнасці» скандальное заявление МВД.

Андрей Поротников считает, что публикация на сайте МВД сожаления по поводу вывешенного 17 мая над посольством Великобритании радужного флага, может быть собственной инициативой ведомства. По мнению собеседника, инициатива британского посольства выглядит небесспорной: «Выходит, что на дипломатическом представительстве можно вывешивать все что угодно? Это может зайти очень далеко».

Тем не менее, эксперт убежден, что МВД могло поступить иначе:

— Если министерство несогласно с действиями посольства, если там считают себя оскорбленными, то лучшим вариантом было бы обратиться в МИД и решить этот вопрос по дипломатической линии, — сказал эксперт в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi».

Андрей Поротников предположил, что инициатива о публикации на сайте МВД могла исходить от руководства ведомства:

— Эта инициатива может быть и частной. Но нужно понимать, что это частная инициатива на уровне руководства. Скорее всего, самого министра внутренних дел. То есть, это не какой-то профсоюзный комитет газеты «На страже».

Руководитель BSB считает, что публикацию на сайте МВД вряд ли стоит расценивать, как попытку поднять волну общественного возмущения: сайт является достаточно специфичным информационным ресурсом, который читает не так много людей, и еще меньше его цитирует.

Будет ли реакция на публикацию со стороны внешнеполитического ведомства, чью сферу интересов затронули силовики?

— Это официальный сайт, а не группа в соцсетях, условно говоря. Это не письмо возмущенных ветеранов. Судя по всему, это официальная позиция ведомства или, по крайней мере, позиция его руководства. И эта позиция публичная. И здесь можно говорить о переходе границ компетенции, — подчеркнул Андрей Поротников.

 По его мнению, разбор полетов, скорее всего, состоится:

— Я не думаю, что мы увидим какой-то открытый конфликт. Но, безусловно, пикировка будет. Потому что ни одно из ведомств не любит, и очень болезненно воспринимает попытки сторонних сил покушаться на их делянку.

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