И снова дожди и грозы, по юго-востоку потеплеет до +27°С

Прогноз погоды на ближайшие дни.

22 мая ожидается облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах пройдут небольшие дожди. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер восточный, юго-восточный слабый до умеренного, при грозах порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, в отдельных районах +3..+5°С, максимальная днем +15..+21°С, по югу страны до +23°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает сайт Гидрометцентра.

23 мая ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Ночью и утром слабый туман. Ветер южный с переходом на северный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+13°С, максимальная днем +18..+24°С, по юго-востоку +25..+27°С.

24 мая ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем по востоку пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, по юго-востоку до +16°С, максимальная днем +18..+25°С.