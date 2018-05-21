Нетрезвая жительница Столбцов разбила ногой лобовое стекло в авто ГАИ

В отношении нарушительницы составлено четыре протокола.

В воскресенье сотрудники ГАИ Дзержинского РОВД задержали 46-летнюю жительницу Столбцов с признаками алкогольного опьянения за рулем «Ниссан Премьера», сообщает сайт УВД Мингорисполкома.

Женщине предложили присесть на заднее сидение для доставления в РОВД, но она отказалась и заняла переднее пассажирское сидение патрульного автомобиля. После просьбы пересесть на заднее сидение, автолюбительница несколько раз ногой ударила по ветровому стеклу, из-за чего оно покрылось трещинами. При этом было повреждено крепление видеорегистратора.

Кроме того, как выяснилось, женщина не имела права управлять авто, а у машины отсутствовал техосмотр. В отношении жительницы Столбцов составлено четыре административных протокола, проводится проверка.