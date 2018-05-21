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Чалый опубликовал новое фото из больницы
Друзья экономиста по-разному оценивают его снимок в комментариях.
Независимый экономист Сергей Чалый опубликовал в соцсетях новое фото, на этот раз в солнцезащитных очках.
В комментариях его друзья оценивают снимок по-разному. Кто-то называет терминатором, а кто-то видит позитивные изменения во внешности избитого аналитика: «Красавчик. Почти как новенький».
Нападение на Сергея Чалого произошло ночь на 19 мая в центре Минска. По его словам, нападавших было пятеро, били только по голове. Кошелек и мобильник их не заинтересовал.
Очевидец рассказал, как напали на Чалого: «Мишенью был Сергей. Они действовали профессионально»
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