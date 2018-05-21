Чалый опубликовал новое фото из больницы

Друзья экономиста по-разному оценивают его снимок в комментариях.

Фото Сергея Чалого, facebook

Независимый экономист Сергей Чалый опубликовал в соцсетях новое фото, на этот раз в солнцезащитных очках.

В комментариях его друзья оценивают снимок по-разному. Кто-то называет терминатором, а кто-то видит позитивные изменения во внешности избитого аналитика: «Красавчик. Почти как новенький».

Нападение на Сергея Чалого произошло ночь на 19 мая в центре Минска. По его словам, нападавших было пятеро, били только по голове. Кошелек и мобильник их не заинтересовал.

Очевидец рассказал, как напали на Чалого: «Мишенью был Сергей. Они действовали профессионально»