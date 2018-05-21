Мадуро «необратимо» переизбран на пост президента «филиала ада»

Глава Национального избирательного совета Тибисай Лусена заявила, что подсчитано 92,6% бюллетеней, за Мадуро проголосовали более 5,8 млн человек (около 68% избирателей). Лидер оппозиции Энри Фалькон заручился поддержкой более 1,8 млн человек.

— Результаты носят необратимый характер, — отметила Лусена.

Мадуро останется на посту главы государства до 2025 года.

Фалькон отказался признать результаты выборов, заявив о большом количестве нарушений:

— Мы не признаем этот выборный процесс и считаем его незаконным. Я говорю с ответственностью, и… завтра уеду из страны.

В целом выборы прошли при рекордно низкой явке — менее 50%, отмечает РИА Новости.

Президентские выборы прошли на фоне многолетнего экономического кризиса, за которым последовали массовые акции протеста, в результате которых были убиты сотни граждан.

Как ранее отмечали обозреватели, рекордная инфляция в 13 тыс.% и около 3 млн граждан, покинувших страну, — до этого довела Венесуэлу политика ее президента, который пошел на второй срок.

В мировых СМИ эту страну последние годы все чаще называют «филиалом ада» и «без надежды», а граждан — «заложниками Мадуро».

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