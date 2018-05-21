Швеция лишь по буллитам обыграла Швейцарию в финале ЧМ-2018

В финале чемпионата мира по хоккею-2018 в Дании победила сборная Швеции.

Она обыграла команду Швейцарии. Основное время матча и овертайм закончились вничью (2:2), а по буллитам шведы оказались сильнее.

Любопытно, что финал чемпионата мира 2018 года по составу соперников получился таким же, как в 2013 году. Тогда шведы также оказались сильнее швейцарцев.

«Бронзу» завоевала сборная США, обыгравшая Канаду (4:1).

Для сборной Швеции этот титул чемпионов мира — 11-й в истории и второй подряд.

Напомним, сборная Беларуси проиграла все матчи на чемпионате мира по хоккею и вылетела из высшего дивизиона.