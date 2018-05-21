Четыре хлестких ответа на гомофобию силовиков: «Типа, у них ЭТО не пройдет»

Лидеры мнений высказались на тему «сожалений» МВД Беларуси.

Фото из Фейсбук UK in Belarus - British Embassy Minsk

Министерство внутренних дел высказало сожаление по поводу вывешенного над посольством Великобритании радужного флага. Напомним, тот висел над входом в дипздание 17 мая – по случаю Международного дня борьбы с гомофобией.

Накануне на сайте МВД заявили о том, что «никогда в нашей стране этот день не являлся и не является каким-то памятным и значимым», а также назвали однополые отношения подделкой.

Этот месседж, судя по картине в сети на утро понедельника, возмутил многих белорусов. Примечательно, что МВД почему-то решило высказаться аккурат после появления в СМИ резонансной информации про вероятный гей-скандал в Следственном комитете в Гродненской области.

Анджей Почобут: «Похоже, что после недавнего гей-скандала в Следственном Комитете МВД РБ решило, на всякий случай, подчеркнуть твердость своей ориентации.

Типа, у них ЭТО не пройдет.

И что, теперь силовые ведомства будут соревноваться, кто из них самый гетеросексуальный?»

Ales Piletski: «Трэба сказаць, што ў нашай міліцыі шалёны талент настройваць супраць сябе людзей. Вжух, і ўсё. Прычым гэты талент прагрэсуе. Раней збольшага збівалі і беспрычынна затрымлівалі на вуліцах, зараз праз афіцыйны сайт пачалі дзейнічаць. ІТ-краіна, не абы што».

Елена Коваленко: «Гамафобія – тая скрэпа, што аб'ядноўвае беларусаў, ад мянтоў да змагароў».

Michaś Matusievič: «Хоспади, иногда правда лучше молчать».