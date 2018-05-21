Четыре хлестких ответа на гомофобию силовиков: «Типа, у них ЭТО не пройдет»

.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
В интернете собирают подписи за «настоящую милицию»
И снова дожди и грозы, по юго-востоку потеплеет до +27°С
Нетрезвая жительница Столбцов разбила ногой лобовое стекло в авто ГАИ
Фото дня. Матрешка со свистком во рту
Чалый опубликовал новое фото из больницы
Швеция лишь по буллитам обыграла Швейцарию в финале ЧМ-2018
Бывший глава Оршанского авиаремонтного завода, сказавший правду-матку, оспорил приговор
Реплика «ЪЪ»: «Можем наблюдать, как закатывают в асфальт всех «кремлевских» олигархов»
Як я лавіў Янку Запрудніка
Названы имена террористов, напавших на православный храм в Грозном
Роману Абрамовичу не продлили британскую визу
Беларусь попала в топ-10 самых дружелюбных для криптовалют стран
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Орша: место, где остановилось время
Бывшая жена Пескова радикально сменила имидж: «Сбрить можно не только усы»
Как летчик сбежал из нацистского концлагеря в советский
Латынина: «Высокий статус имеют охранники, повара, тренера Путина… Мы скатываемся в средневековье»
Романчук: «Минские власти стали орудием борьбы строительных «баронов» против минчан»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Зісер: «Людзей на заводах нельга перавучыць і зьмяніць. Іх проста шкада»
Чтобы сделать карьеру в России надо, к примеру, быть сыночком влиятельного чиновника
Путин рассказал о «трещине» между Собчаком и окружением Ельцина
Лукашэнка — як надвор’е: сёньня сонца, заўтра дождж
Реплика дня: «Лишь бы только наш Давыдько не возглавил ЦРУ»
Шендерович: «Да, мы уголовника поставим вице-премьером. Съели?»
Хайпануть на легенде: «Интересна цена вопроса, но в любом случае, грошы не народные»
Романчук: «Белорусские чиновники давно работают в интересах российских олигархов»
Як дэпутатка Канапацкая паспрачалася з міністрам працы
Почему Лукашенко воспринимает крах в хоккее как личное оскорбление
Как партноменклатура объедалась в блокадном Ленинграде
Обновки на малой родине Лукашенко: деньги вновь потекли рекой
Как Путин не послушал уроженца Беларуси, и что из этого вышло
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Принц Гарри расстался с холостой жизнью на глазах у всего мира (фото, видео)
Тут разграмілі маскоўскае войска: як сёння выглядае Крапівенскае поле
Подушки на голове, западные медиа в руках и другие невероятные детали «Мельницы моды 2018»
Вопрос из Сочи: «У кого самая дорогая ручка в ЕАЭС?»
Велика вероятность, что это Минск, 15 августа 1941 года
Рибейро переоделась: из лифчика за 2 миллиона долларов в купальники Sports Illustrated
Сара едет! На Гавайи
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
21.05.2018
Лера Василькова
Четыре хлестких ответа на гомофобию силовиков: «Типа, у них ЭТО не пройдет»

Лидеры мнений высказались на тему «сожалений» МВД Беларуси.

Фото из Фейсбук UK in Belarus - British Embassy Minsk

Министерство внутренних дел высказало сожаление по поводу вывешенного над посольством Великобритании радужного флага. Напомним, тот висел над входом в дипздание 17 мая – по случаю Международного дня борьбы с гомофобией.

Накануне на сайте МВД заявили о том, что «никогда в нашей стране этот день не являлся и не является каким-то памятным и значимым», а также назвали однополые отношения подделкой.

Этот месседж, судя по картине в сети на утро понедельника, возмутил многих белорусов. Примечательно, что МВД почему-то решило высказаться аккурат после появления в СМИ резонансной информации про вероятный гей-скандал в Следственном комитете в Гродненской области.

Анджей Почобут: «Похоже, что после недавнего гей-скандала в Следственном Комитете МВД РБ решило, на всякий случай, подчеркнуть твердость своей ориентации.

Типа, у них ЭТО не пройдет.

И что, теперь силовые ведомства будут соревноваться, кто из них самый гетеросексуальный?»

Ales Piletski: «Трэба сказаць, што ў нашай міліцыі шалёны талент настройваць супраць сябе людзей. Вжух, і ўсё. Прычым гэты талент прагрэсуе. Раней збольшага збівалі і беспрычынна затрымлівалі на вуліцах, зараз праз афіцыйны сайт пачалі дзейнічаць. ІТ-краіна, не абы што».

Елена Коваленко: «Гамафобія – тая скрэпа, што аб'ядноўвае беларусаў, ад мянтоў да змагароў».

Michaś Matusievič: «Хоспади, иногда правда лучше молчать».

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 3.3 (оценок:18)
Главное
Четыре хлестких ответа на гомофобию силовиков: «Типа, у них ЭТО не пройдет»
Маці салдата Коржыча: «Яны прададуць і дзяржаву, і Лукашэнку»
«Деньги в стране закончились»
Очевидец рассказал, как напали на Чалого: «Мишенью был Сергей. Они действовали профессионально»
Романчук: «Минские власти стали орудием борьбы строительных «баронов» против минчан»
Как Бекхэмы подпортили свадьбу принца. И кто еще отличился

Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY