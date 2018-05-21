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Скандалы
21.05.2018
TUT.BY
Бывший глава Оршанского авиаремонтного завода, сказавший правду-матку, оспорил приговор

С бывшим руководителем работает минский адвокат. Местные юристы не решились это делать.

Бывший директор Оршанского авиаремонтного завода (ОАРЗ) Владимир Троицкий подал апелляционную жалобу на приговор суда Толочинского района Витебской области, который в феврале наказал его 4 годами лишения свободы в колонии усиленного режима c конфискацией имущества. Об этом TUT.BY рассказали информированные источники.

— Его жена Нартач нашла в Минске адвоката. Сейчас оспаривают приговор. Местные юристы не решились это делать, — сказал знакомый Троицкого. Он обратил внимание, что дело рассматривалось не в суде Оршанского района, что было логично, а в Толочине. Жалоба направлена в судебную коллегию по уголовным делам Витебского областного суда, которому «предстоит дать оценку законности обвинения и соответствию выводов суда фактически установленным обстоятельствам по делу».

В феврале суд установил, что Владимир Троицкий злоупотребил служебным положением и нанес ущерб ОАРЗ на сумму более 25 тысяч рублей.

Топ-менеджеру поставлено в вину то, что в 2011—2013 годах при выполнении работ по объекту «Восстановление охраняемого периметра аэродрома» привлек в качестве подрядчика компанию «ЗаказИнвестСтрой» (одним из владельцев была фирма «ЦентрИнвест», соучредителем которой являлась супруга Троицкого) и завысил стоимость строительства на вышеуказанную сумму.

В частности, ему инкриминировалось, что на завод была поставка около тысячи кубометров песка для строительства песчано-гравийной дороги, оплата была произведена, но работы так и не были выполнены.

Владимир Троицкий считает приговор суда «необоснованным, подлежащим отмене с прекращением производства по уголовному делу». По его мнению, в ходе судебного разбирательства стороной обвинения не было представлено и судом исследовано совокупности доказательств совершения им противоправных действий. О завышении объемов и стоимости выполненных строительных работ ему стало известно лишь после увольнения с должности директора ОАРЗ из материалов уголовного дела.

Глава оршанского завода, сказавший, что «мы до сих пор делаем инструмент уровня 1970-х», уволился

Суд не учел, что все акты сдачи-приемки работ, которые содержат завышения, подписаны не Троицким, а его замом Рожковским, имевшим соответствующие полномочия. Не приняты во внимание доводы о наличии причин для его оговора у свидетелей Рожковского и Демидчика, чьи показания послужили основанием для прекращения уголовного преследования против них. При этом обвинение против самого Троицкого построено как раз на показаниях этих двух граждан.

Владимир Троицкий руководил ОАРЗ с 2007 по 2015 год.

— У Владимира Федоровича было много грамот и наград за работу на ОАРЗ, и тут вдруг он превратился в какого-то преступника. Так не бывает, — подчеркнул собеседник. Источник также отметил, что работники завода после приговора хотели «обратиться в суд в защиту Троицкого, но украинское руководство и служба безопасности посоветовали этого не делать под угрозой увольнения».

Знакомый бывшего директора ОАРЗ добавил, что Троицкому известно о том, какие в настоящее время вокруг завода кипят страсти, но он «такой исход предвидел еще 2−3 года назад, однако ничего не смог сделать, так как подвергся преследованию Богуслаева через замдиректора по экономической безопасности Островского».

Нартач Троицкая отказалась от комментариев. Ранее она называла это дело «заказным», возникшем на фоне конфликта двух акционеров ОАРЗ Вячеслава Богуслаева (его компании «Мотор Сич» принадлежит около 60% акций) и Александра Садового («Системы инвестиций и инноваций» — почти 40% акций).

На минувшей неделе Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении бывшего директора завода Олега Богатырева и должностных лиц «Мотор Сич» из-за превышения служебных полномочий, повлекших тяжкие последствия. Предварительным расследованием дела будет заниматься центральный аппарат Следственного комитета. Кроме того, продолжается проверка соблюдения законодательства при исполнении «Мотор Сич» инвестиционного договора и осуществления финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Оршанский авиаремонтный завод».

 
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