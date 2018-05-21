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21.05.2018
Эльвира Харунова, Газета.Ру
Как Бекхэмы подпортили свадьбу принца. И кто еще отличился

Свадьба британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл, торжественно обвенчавшихся в церкви в Виндзоре, привлекла внимание всего мира.

Пара устроила более демократичное торжество, чем семь лет назад организовали принц Уильям с Кейт Миддлтон: среди гостей не оказалось представителей других монарших семей Европы и многих политиков — не пригласили даже премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.

Зато на торжество попали близкие друзья пары, среди которых были и представители спорта.

Одним из первых на церемонию в Виндзорский замок прибыл всемирно известный игрок в поло и модель Игнасио Фигейрас.

Поло — это популярный в Британии командный вид спорта, в котором игроки перемещаются на лошадях и гоняют мяч специальной клюшкой, пытаясь занести его в ворота соперника.

Фигейрас нередко проводит время за этой древней игрой в компании принцев Гарри и Уильяма, которым любовь к данному виду спорта привил их отец Чарльз. В этом увлечении наследников престола сыграла некоторую роль и сама королева Елизавета, которая очень любит лошадей. По крайней мере, так уверяет Фигейрас, близко знакомый с семьей монархов.

«Гарри и Уильям оба любят игру в поло, и только с ними матчи проходят так весело, — рассказывал аргентинец после одной из благотворительных встреч. — Они всегда с радостью принимают участие в подобных играх, ведь собирать средства на благие цели — замечательная вещь!»

К слову, именно на одной из благотворительных игр в поло Гарри и Меган впервые появились на публике как пара. Это произошло в мае 2017 года. Влюбленные чувствовали себя настолько свободно, что папарацци даже удалось впервые заснять их поцелуй.

После церемонии бракосочетания Фигейрас написал трогательное сообщение в своем инстаграме: «Мой дорогой друг, я очень счастлив за тебя. Ты заслуживаешь только самого лучшего, и я желаю вам обоим жить в счастье. Спасибо вам за то, что позволили нам с супругой стать частью этого особенного дня. Дальше — больше!»

Также принц Гарри пригласил на торжество Дэвида Бекхэма — легендарного полузащитника «Манчестер Юнайтед», который выступал за один из самых успешных клубов Англии в течение десяти лет. Кроме того, Бекхэм провел четыре года в мадридском «Реале», став частью эпохи «галактикос» вместе с Зинедином Зиданом, Роналдо и Луишем Фигу.

В настоящее время экс-капитан сборной Англии владеет своим собственным футбольным клубом в Америке и активно занимается бизнесом, однако на свадьбу королевского отпрыска у него, разумеется, нашлось время.

Судя по всему, даже побывавшего на многих мероприятиях Бекхэма очень впечатлило торжество, поскольку пост в его инстаграме получился восторженным — по-другому и не скажешь: «Какая гордость для нашей страны! Гарри был таким счастливым, и это заставляло нас всех гордиться тем, какой он мужчина и какой он человек… вот это день!»

Однако не все прошло так гладко, как хотелось бы.

Во время церемонии бракосочетания камеры выхватили лицо Бекхэма, расслабленно жующего жвачку в самый ответственный момент.

Такое же пренебрежение к этикету проявила и старшая дочь сына Елизаветы II принцесса Беатрис, что вызвало волну негодования в соцсетях. Впрочем, оба нарушителя спокойствия вскоре исправились.

Отличилась с не самой положительной стороны и супруга Бекхэма — известная в прошлом певица, а теперь модельер Виктория. Согласно традиции, приглашенные на королевскую свадьбу дамы должны выбирать наряды светлых цветов — только не белого, чтобы не «конкурировать» с невестой.

Спутница экс-футболиста выбрала темно-синее, практически черное платье, напоминающее о трауре, в то время как одеяния подобных расцветок на свадьбах категорически не приветствуются.

«Поздравляю, это был изумительный день. Я так горда быть британкой! Большое спасибо за то, что пригласили меня и Дэвида. Мы очень польщены и счастливы за вас обоих», — написала позже Виктория в своем инстаграме.

Любопытно, что ни она, ни Бекхэм не выкладывали в социальных сетях свои фото с церемонии — только изображения новобрачных.

Меган, как представительница США, пригласила на свадьбу американскую теннисистку Серену Уильямс — четырехкратную олимпийскую чемпионку и победительницу 38 турниров «Большого шлема».

Спортсменка посетила свадьбу в компании своего супруга — бизнесмена Алексиса Оганяна.

Любопытно, что Уильямс не стала поздравлять Меган и Гарри с бракосочетанием в инстаграме. Вместо этого она выложила серию фотографий своей семьи во время приготовлений к торжеству...

...а на одном из своих снимков с мужем написала «Мой король».

Правда, в коротких видеороликах (сторис), которые появлялись по ходу дня, Серена все же рассказала подписчикам о своем отношении к жениху и невесте.

«Сейчас я буду готовиться к свадьбе своих друзей. Я знаю Меган уже много лет и очень за нее счастлива!» — заявила теннисистка.

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