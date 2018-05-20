Названы имена террористов, напавших на православный храм в Грозном

Ответственность за нападение на православный храм Михаила Архангела в Грозном взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».

Об этом сообщает организация Site Intelligence Group, которая отслеживает информацию о деятельности террористов.

Нападение на храм Михаила Архангела в Грозном было совершено 19 мая. В нем участвовали четверо террористов, вооруженных ружьем, ножами и бутылками с горючей смесью. В результате нападения погибли двое полицейских и один прихожанин храма. Террористы были убиты ответным огнем.

Настоятель храма рассказал, что во время нападения террористы кричали «Аллах акбар!»

По данным «Кавказского узла», теракт совершили житель Ингушетии Ахмед Цечоев и трое жителей Чечни — братья Амир и Али Юнусовы и Микаил Элисултанов.