Очевидец рассказал, как напали на Чалого: «Мишенью был Сергей. Они действовали профессионально»

.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Названы имена террористов, напавших на православный храм в Грозном
Роману Абрамовичу не продлили британскую визу
Беларусь попала в топ-10 самых дружелюбных для криптовалют стран
Актывісткі «Маці 328» спынілі галадоўку ў Лідзе. Лукашэнка ня можа іх прыняць
Путин и Трамп. Найди 10 отличий!
Марадона поздравил своих парней из «Динамо Брест» с Кубком Беларуси. Видеофакт
Застой или сдержанный рост — эксперты составили Индекс будущего Беларуси
Министр спорта: по физкультуре не должно быть плохих оценок
«Золотую пальмовую ветвь» получил фильм «Магазинные воришки»
В Витебске девятиклассники замеряли рейтинг Лукашенко. Фотофакт
Украина выходит из СНГ. Что с ней будет теперь?
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Почему Лукашенко вынужден продавать по чайной ложке в «страшно бедной стране»
Как летчик сбежал из нацистского концлагеря в советский
Бывшая жена Пескова радикально сменила имидж: «Сбрить можно не только усы»
Белорус уехал жить в Нью-Йорк, а сейчас вернулся: «Я больше не узнаю жителей Минска»
Оршанский район: «Пророссийские настроения здесь очень сильны. В Минске недорабатывают»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Путин рассказал о «трещине» между Собчаком и окружением Ельцина
Лукашэнка — як надвор’е: сёньня сонца, заўтра дождж
Реплика дня: «Лишь бы только наш Давыдько не возглавил ЦРУ»
Шендерович: «Да, мы уголовника поставим вице-премьером. Съели?»
Хайпануть на легенде: «Интересна цена вопроса, но в любом случае, грошы не народные»
Романчук: «Белорусские чиновники давно работают в интересах российских олигархов»
Слезы Голиковой. Видеофакт
Як дэпутатка Канапацкая паспрачалася з міністрам працы
Белорусы о повышении тарифов: «Сами в долгах по уши и народ загоняют в долговую яму»
Без купюр. Как Габрелянов ответил Навальному
Москвичка поделилась, как написала «Беларусь», и мир не перевернулся
Почему Лукашенко воспринимает крах в хоккее как личное оскорбление
Как партноменклатура объедалась в блокадном Ленинграде
Обновки на малой родине Лукашенко: деньги вновь потекли рекой
«Евровидение» кишками наружу
Как Путин не послушал уроженца Беларуси, и что из этого вышло
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Тут разграмілі маскоўскае войска: як сёння выглядае Крапівенскае поле
Подушки на голове, западные медиа в руках и другие невероятные детали «Мельницы моды 2018»
Вопрос из Сочи: «У кого самая дорогая ручка в ЕАЭС?»
Марадона возглавил брестское «Динамо» и сфотографировался с белорусским флагом
Велика вероятность, что это Минск, 15 августа 1941 года
Рибейро переоделась: из лифчика за 2 миллиона долларов в купальники Sports Illustrated
Сара едет! На Гавайи
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
20.05.2018
Павел Свердлов, Еврорадио
Очевидец рассказал, как напали на Чалого: «Мишенью был Сергей. Они действовали профессионально»

В ночь на 19 мая в центре Минска неизвестные напали на независимого экономического аналитика Сергея Чалого. В момент нападения он выходил из кафе «Kuriza Pomada» по улице Ленина, 8.

Чалый был не один — одного из его друзей тоже избили, другой видел избиение со стороны. По его словам, нападавших было пятеро.

Сергей Чалый до и после избиения. Фото Еврорадио / TUT.by

Сергей Чалый — одна из самых неудобных персон белорусского медиасфере. Его программа «Экономика на пальцах» на TUT.by пользуется популярностью не в последнюю очередь потому, что в ней критически разбираются действия белорусских чиновников и тех, кто имеет на них влияние. После избиения Чалый оказался в больнице с разбитым лицом, сломанным носом и черепно-мозговой травмой. По прогнозам врачей, на восстановление понадобится месяц.

Друзья и коллеги Чалого не исключают, что избиение связано с журналистской деятельностью.

Еврорадио поговорило с парнем, который был рядом с Сергеем Чалым в момент нападения. Медики также диагностировали у него черепно-мозговую травму, но не тяжелую — в больнице оставлять не стали.

— Это было резко, со спины. Мы с Сергеем не ожидали. Сергей успел крикнуть: «За что?» — но они не ответили, били молча. Думаю, что цели бить меня не было — мишенью был Сергей, а меня положили, потому что я здоровый. Они действовали профессионально — мы вообще не заметили, откуда они взялись. Просто раз — и я уже лежу лицом на земле, и меня по лицу бьют.

Еврорадио: Могло ли избиение стать продолжением какой-либо ситуации, которая имела место в кафе?

— Нет. В «Kuriza Pomada» вообще почти не было людей, и в «Центральном» [в баре универсама «Центральный» компания проводила время до его закрытия в 23-й. — Еврорадио] никаких споров не было. Я видел лицо того, кто меня бил — светлые волосы, светлая куртка. В кафе его не было.

Еврорадио: Какой тогда мотив?

— Допускаю, что ребята могли сделать это из спортивного интереса. Потому что могли. Но это такой себе вариант. У нас не забрали телефоны, то есть это не гоп-стоп. Били по лицам, а не по телу. А потом сбежали.

Еврорадио: Что было потом?

— Нападение произошло примерно в 0:30. Я не могу сказать точно. В 0:11 я, еще «целый», звонил по телефону. В 0:49 я звонил и уже говорил, что меня избили. Нападение произошло в этом диапазоне. Наш друг, который был рядом, вызвал милицию — она ​​приехала минут через 15-20. Нас повозили по городу, мол, видите эту компанию, похожи они? Потом отвезли в РУВД, приняли у Сергея заявление, взяли объяснения сначала в него, потом у меня. И примерно в 6 утра вызвали «скорую».

Место нападения. Скриншот «Яндекс.Панорамы»

На «Яндекс.Панорамах» видно как минимум две камеры видеонаблюдения, установленные рядом с «Kuriza Pomada»: одна на стене соседнего дома, вторая — с другой стороны, на углу ГУМа. Надеемся, что кадры с этих камер помогут милиционерам найти нападавших, и вскоре мы узнаем, кто избил Сергея Чалого и его друга.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
Латынина: «Высокий статус имеют охранники, повара, тренера Путина… Мы скатываемся в средневековье»
Истории белорусов, которые попали на банковские проценты
МВД расписалось в гомофобии
«Минские власти стали орудием борьбы строительных «баронов» против минчан»
Орша: место, где остановилось время
Невеста принца Гарри изменила слова свадебной клятвы: отказалась «подчиняться» мужу

Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY