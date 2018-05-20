МВД расписалось в гомофобии

Министерство внутренних дел высказало сожаление по поводу вывешенного над посольством Великобритании радужного флага.

Министерство внутренних дел высказало сожаление по поводу вывешенного 17 мая над посольством Великобритании радужного флага – символа людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

– Этим мы способствуем продвижению прав ЛГБТ-сообщества и обращаем внимание общественности на ЛГБТ-людей и дискриминацию, с которой они сталкиваются, – заявила посол Великобритании в Беларуси Фиона Гибб.

Флаг был вывешен в Международный день борьбы с гомофобией.

Спустя три дня на сайте МВД заявили о том, что «никогда в нашей стране этот день не являлся и не является каким-то памятным и значимым».

«Причина тому очевидна – подавляющее большинство белорусов придерживается традиционных семейных ценностей, в том числе христианских. А заявления подобного рода – вызов этим ценностям», - говорится в обращении МВД.

Министерство внутренних дел назвало однополые отношения подделкой.

«ЛГБТ-сообщество, и вся эта борьба за «свои права», и сам день сообщества – всего лишь подделка! – отмечается на сайте МВД. …Мы – за подлинное, они не пройдут!»

Позиция МВД шокирует. Ведомство, которое должно защищать граждан нашей страны, независимо от их социального статуса, и уж тем более, невзирая на сексуальную ориентацию, вдруг озаботилось радужным флагом над британским посольством.

Заявление, которое последовало, по сути, говорит одно: люди гомосексуальной ориентации и трансгендеры в нашем обществе не могут чувствовать себя в безопасности, поскольку их и их права назвали подделкой. И сделало это министерство, призванное служить закону и народу, среди которого есть представители различных сексуальных ориентаций.

Отметим, что эти заявления МВД последовали после гей-скандала в Следственном комитете, результатом которого стало увольнение сотрудников. По информации «Нашей Нивы» из источников в силовых структурах, оперативники застали в момент близости несколько однополых сотрудников СК в Гродненской области. Официально подтверждено, что несколько следователей и глава районного отдела уволены. Обстоятельства увольнения в пресс-службе СК не раскрыли.

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