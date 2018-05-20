Истории белорусов, которые попали на банковские проценты

Как не оказаться в подобных ситуациях и что могут изменить в правилах кредитования.

Житель Пинска Сергей в 2013 году взял кредит на 10 тысяч рублей. Из-за финансовых трудностей мужчина просрочил погашение основного долга, поэтому банк поднял процентную ставку в два раза — до 98% годовых.

«Всего я должен вернуть 30 тысяч рублей», — рассказывает он. Невнимательно прочитанный договор, случайно подключенная услуга или рассеянность работника способны стать причиной появления гигантской задолженности, о которой можно узнать только через несколько лет. К примеру, жителю Молодечно, который недоплатил по валютному кредиту около 13 долларов, насчитали с 2012 года пеню почти в 4000 долларов

FINANCE.TUT.BY поговорил с людьми, которые попали на солидные банковские проценты, и узнал у специалистов Нацбанка и Госконтроля, как не оказаться в подобных ситуациях и что могут изменить в правилах кредитования.

Фото Helloquence / unsplash.com

«Спустя четыре года пришло письмо, что остались пеня и проценты — 1400 долларов»

Денис в 2008 году взял кредит в Альфа-Банке на покупку дома. В 2011 году у мужчины возникли финансовые трудности, появилась просрочка по выплатам. Еще через 2 года он отдал долг, но, как стало понятно позже, не полностью.

— Спустя 4 года пришло письмо, что остались пеня и проценты — всего 1400 долларов.

Через семь дней после отправления письма банк наложил исполнительную надпись, у поручителей стали высчитывать половину от зарплаты в счет долга.

Мужчина обратился к юристу и выяснил, что срок исковой давности истекает через шесть лет с момента образования задолженности.

«Кредит был на сумму в 29 тысяч долларов. По факту с процентами и пеней отдал в районе 40 тысяч, даже больше, 45 тысяч», — недоумевает Денис.

— Пока основную задолженность не выплатил, мне звонили из банка и присылали напоминания. Но после предполагаемого последнего платежа уведомлений не было 4 года, до тех пор пока не стало известно о долге, — объясняет мужчина

В Альфа-Банке возражают: «не знать, что по кредиту растет пеня, практически невозможно». При наличии кредита в банке каждому клиенту ежемесячно на электронную почту и номер телефона приходят уведомления. Специалисты добавляют, что всю информацию с суммами, остатками и пеней можно найти в своем профиле электронных сервисов.

— Если платеж просрочен, то в первую неделю клиенту направляются напоминания. Если в эту неделю платеж не внесен, то клиент будет предупрежден телефонным звонком от представителя банка. При просрочке платежа свыше 60 дней начинают выставлять претензии. По итогу завершения всех выплат у банка можно затребовать подтверждающий документ о том, что вся сумма кредита была погашена, — отвечают специалисты.

В похожую историю, но уже в «Паритетбанке» попал житель Пинска Сергей. В 2013 году взял потребительский кредит на 10 тысяч белорусских рублей. Из-за финансовых трудностей мужчина просрочил погашение основного долга, поэтому банк поднял процентную ставку в два раза — до 98% годовых. «Таким образом, всего я должен вернуть 30 тысяч рублей», — рассказывает мужчина.

Сергей — директор фирмы, которая занимается строительством. После того как мужчина взял кредит, в бизнесе возникли проблемы, «деятельность фактически приостановили». Из-за этого появились финансовые трудности, помешавшие вовремя погасить часть задолженности. После просрочки банк насчитывал проценты с 2013 по 2015-й в двойном размере, по ставке 98% годовых, затем снизил до 84%.

— И это несмотря на то, что ставки по кредитам сейчас составляют 10−15% годовых, — возмущается мужчина.

Сергей уже оплатил 19 810 рублей, но при этом банк еще требует 8600 рублей, из которых 4457 рублей — основной долг.

— Таким образом, взяв десять тысяч рублей, я тридцать тысяч должен вернуть, — резюмирует Сергей.

В конце 2016 года банк сделал исполнительную надпись и принудительно взыскал часть долга — 2152 рубля. По словам мужчины, из оплачиваемых средств гасят проценты, пеню и госпошлину нотариусу, в последнюю очередь деньги идут на основной долг.

— В договоре указано, что банк имеет право снизить проценты за пользование кредитом. Процентную ставку банк не снижает, ссылаясь на просроченную задолженность. А как ее погасить с такими процентами? — недоумевает Сергей.

«Через 4 года узнала, что на счете «висит» долг в 820 рублей»

Ольга, жительница города Дятлово, в 2014 году взяла кредит на сумму в 1000 деноминированных рублей. Женщина оплачивала его четыре года, а в апреле 2016 года захотела рассчитаться полностью. Она позвонила в банк, чтобы уточнить сумму, и узнала, что на счете «висит» долг в 820 рублей. Оказалось, что это невыплаченные проценты за просрочку.

— Нужно было погашать кредит до десятого числа, но у меня это не получалось, поэтому задерживала на пять-семь дней. Сначала было 46 процентов годовых, потом задолженность считалась по удвоенной ставке.

О том, что образовался большой долг, женщина не знала до последнего. Когда она приходила погашать часть кредита, в терминале сразу отображалась сумма, которую нужно оплатить. Ольга думала, что система показывает цифры по автоматически пересчитанному тарифу, уже с процентами. Оказалось, что задолженность не высвечивалась.

— В банке объяснили, что берется минимальная сумма. Поэтому вышло так, что нависли долг и проценты.

Как выплачивать такую сумму до сентября, мать троих детей не знает. Сейчас она в декретном отпуске, единственный кормилец в семье — муж Ольги.

— Если по 70 рублей буду платить, надо десять месяцев, чтобы выплатить хотя бы 700 рублей. Так что в срок, указанный в договоре, все равно не укладываюсь, поэтому мне насчитают штрафные санкции. В банке сказали, что можно написать заявление и рассказать, как мне тяжело выплачивать эту сумму. Может быть, там пойдут навстречу и продлят на год условия. Пока муж говорит: «Давай затянем пояс, будем по полтора миллиона бросать хотя бы».

В МТБанке отмечают, что справка об отсутствии задолженности по кредиту не выдается автоматически, однако клиент может получить ее по запросу. Также работники банка рекомендуют при появлении вопросов относительно банковских операций обращаться к соответствующим специалистам.

— Каждое обращение в МТБанк детально и внимательно рассматривается. Обращаем внимание, что кассиры занимаются исключительно расчетно-кассовыми операциями. За любой информацией касательно погашения кредитов или остатка на счете необходимо обратиться к специалисту банка. Это можно сделать лично, посетив офис банка, по телефонам call-центра или через форму обратной связи.

«В кассе банка сказали, что кредит погашен, а через три года узнали про долг в 3024 рублей»

Иногда причиной появления задолженности может стать невнимательность банковского работника. Татьяна четыре года назад стала поручителем в Идея Банке. Валютный кредит на 21 тысячу долларов был оформлен на юрлицо — фирму, где женщина трудилась бухгалтером. Вторым поручителем выступал директор компании, ее муж. Кредит семья выплатила за год, с опозданием в десять дней.

— На вопрос, погашен ли кредит, в кассе банка нам ответили утвердительно. С тем и ушли. Через несколько месяцев продали машину, которая также была залогом. Ведь пока мы не расплатились, на нее был наложен запрет на продажу. Позже ликвидировали само юрлицо, — вспоминает женщина.

Через три года, в мае 2017 года, семье пришло уведомление из банка с просьбой погасить неустойку за просроченные десять дней. Долг вырос до 3024 рублей. Татьяна с мужем отказались выплачивать задолженность, из-за чего банк подал на пару в суд. Выиграть дело не удалось, поэтому по исполнительному листу у поручителей в счет кредита высчитывают пятьдесят процентов с зарплаты. Однако у женщины осталось два вопроса к банку: почему ее сразу не уведомили о задолженности по кредиту и почему, несмотря на долг, был снят запрет на продажу автомобиля.

Иногда справку об отсутствии задолженности получить проблематично. Например, минчанка Светлана брала кредит в БНБ-Банке и в апреле решила закрыть его.

— При последнем платеже система сформировала мне сумму для полного погашения кредита. До этого я звонила в банк, чтобы перепроверить данные. Цифры сошлись, и в итоге я все оплатила.

Через несколько дней Светлане позвонили специалисты и сказали, что на счете осталась символическая задолженность — 0,06 рубля. Погасить ее нужно было лично, приехав в отделение банка.

— Я живу за городом, поэтому предложила оплатить долг через ЕРИП. Но мне ответили, в таком случае банк увидит деньги только на следующий день, посчитает это просрочкой и накрутит пеню в размере 180% годовых. Чтобы полностью расплатиться, мне нужно приехать в кассу, чтобы в тот момент, когда я буду вносить деньги, все проценты пересчитали.

Тогда девушка позвонила в банк и уточнила, как оплатить задолженность с учетом процентов, ей предложили сделать это через произвольный платеж по реквизитам банка. Но за него отдельно нужно было отдать полтора рубля. Такой вариант Светлану не устроил, и она оплатила только заявленную в ЕРИП сумму, меньше копейки. После этого система показала, что по ее номеру договора никаких требований не выставлено — соответственно, долга больше нет, несмотря на предупреждение банка.

— Больше ничего не платила, может быть, если съезжу к ним, какие-то копейки нарисуются. Но вообще не могу понять, откуда эти проценты и недоплаты, если срок погашения по кредитному договору еще не истек.

Также девушка просила выдать письмо либо справку о том, что после внесения денег задолженность по кредитному договору составит ноль рублей. Однако в просьбе ей отказали — банк мотивировал это тем, что подобная информация будет видна в квитанции о полном погашении. Но из-за этого Светлана не уверена, что действительно рассчиталась с банком.

— Сказали, что даже если я приеду, мне такую бумагу не выдадут. Если надо, могу приехать, сделать финальный платеж в кассе и получить квитанцию о том, что остаток задолженности составляет ноль рублей. Так это по основному счету ноль, а что с процентами насчитают через два года, я не знаю. Сегодня недоплатишь одну копейку, а через три года мне перезвонят и расскажут о долге в сто долларов.

В Белорусском народном банке разъясняют, что справки о погашении кредитного договора они все же выдают — для этого нужно обратиться в любой центр банковских услуг. Специалисты отмечают, что при заключении кредитного договора внимание клиентов обращают на особенности досрочного погашения и внесения последнего платежа. Так как клиент имеет право вносить суммы больше тех, что указаны в графике, при окончательном расчете необходимо узнать итоговую сумму.

— Важным моментом при оплате кредита является день поступления денежных средств. В связи с тем, что при оплате в ЕРИП денежные средства могут поступить на счет в течение нескольких дней, рекомендуем совершать платежи данным способом не менее чем за два дня.

«Платил за СМС-оповещение уже после закрытия карточки»

В 2013 году гомельчанин Денис устроился на работу в организацию, где ему выдали зарплатную карточку Белагропромбанка. На предприятии он проработал около года, после чего уволился.

— Кредитов и овердрафтов в данном банке он не оформлял, долгов никаких не было, поэтому карточку и договор к ней просто выбросил. Через три года пришло заказное письмо, в котором банк требовал погашения задолженности и процентов по полученному несанкционированному кредиту в размере около семидесяти рублей.

Когда мужчина стал разбираться в истории, ему сообщили, что все это время на карт-счете действовала услуга СМС-оповещение. Получившийся долг — это сумма задолженности и процентов по услуге.

— Мы очень долго возмущались и не могли понять, почему так вышло. Если за мобильную связь не заплатить вовремя, ее сразу же отключают. В данном случае получается, что банк платил за услугу три года, хотя по счету никаких движений не было.

В результате переговоров с банков мужчина заплатил только долг за саму услугу без пени и закрыл счет.

- Не захотел тратить свое время на суды и портить кредитную историю, — рассказывает мужчина.

— По условиям договора клиент обязан был уведомить банк о своем желании прекратить пользоваться зарплатной карточкой и вернуть ее, — рассказывают в Белагропромбанке. — Для этого ему нужно было прийти в банк и написать заявление на закрытие счета, а также отключить все сопутствующие услуги.

Услуга SMS-информирование, как правило подключается на весь срок действия карточки, изменить это можно самостоятельно через интернет-банкинг.

Специалисты обращают внимание, что за расходными и доходными операциями по счету клиент обязан следить сам. Если образовалась задолженность, ее необходимо погасить в течение 14 рабочих дней, иначе клиент будет обязан уплатить пеню.

— Самое главное, что хотели бы посоветовать в подобной ситуации, — не стесняйтесь обращаться в банк, особенно когда речь идет о ваших обязательствах перед ним. Если бы клиент два года назад сделал один звонок в контакт-центр, то эта проблема просто не возникла бы, — советуют в банке.

Госконтроль: «Есть возможность ошибки либо невнимательности специалиста банка»

— Количество выявляемых недобросовестных действий со стороны банков в последнее время существенно снизилось, в том числе благодаря более четкой регламентации Нацбанком операций кредитования населения, — рассказывает Владимир Волчек, начальник управления контроля банковской деятельности и финансовых рынков Комитета госконтроля.

Вместе с тем отдельные банки продолжают взимать различные комиссии при обслуживании ранее выданных кредитов. По словам специалиста, недавно в комитет обратилась пенсионерка, у которой один из белорусских банков с декабря 2010 года ежемесячно брал комиссию за обслуживание постоянно действующей платежной инструкции — 1% от суммы договора или пять рублей.

— Проблемными также остаются вопросы неуведомления или несвоевременного уведомления о наличии задолженности по платежам, связанным с обслуживанием кредитной задолженности и погашением кредитов, — говорит Владимир Волчек.

Специалист приводит историю белоруски, которая в декабре 2013 года заключила кредитный договор с Дельта-Банком. Там было прописано два варианта погашения кредита: беспроцентный в течение шести месяцев или погашение в течение трех лет с процентной ставкой 70% годовых и беспроцентным периодом в первые 184 дня.

— Женщина внесла в кассу банка полную сумму кредита в течение шести месяцев и думала, что полностью рассчиталась с банком. Однако последний платеж произвела на один день позже установленного срока. Спустя год женщина получила извещение от Банка Москва-Минск, в который перевели часть кредитов после банкротства Дельта-Банка.Там было указано, что за ней числится просроченная задолженность по основному долгу, почти половина суммы кредита.

Выяснилось, что Дельта-Банк зачислял вносимые деньги на ее текущий счет, который использовался для осуществления расчетов по кредиту. На погашение кредита банк направлял только часть поступивших средств, исходя из трехлетнего срока пользования кредитом. Эти же деньги после истечения беспроцентного периода шли на оплату процентов. Причем о наличии задолженности по кредиту женщину не уведомили.

— Чтобы не допустить появления похожих ситуаций, в проект Банковского кодекса внесено дополнение, предусматривающее, что кредитополучатель вправе получать по запросу информацию о задолженности по кредиту. Банк также будет обязан уведомить кредитополучателя о наличии просроченной задолженности в срок не позднее 30 дней со дня ее образования, — объясняет специалист.

Некоторые банки взыскивают пеню или штрафы за длительный период времени. К примеру, ЗАО «Дельта Банк» одно время указывал в кредитных договорах пеню за несвоевременное погашение кредита в размере 5% в день, то есть более 1800% годовых.

— Комитет госконтроля вносил предложения в Нацбанк об ограничении размеров таких платежей", — уточняет специалист.

При этом со стороны заемщиков иногда допускаются необоснованные обвинения в адрес банков, добавляет Владимир Волчек. По его словам, если заемщик считает, что его права были нарушены, то он может обращаться в суд за защитой.

— Когда клиенту при последнем платеже за кредит работник банка говорит об отсутствии задолженности, это не может являться официальным подтверждением о полном погашении кредита. Следует также принять во внимание человеческий фактор, то есть возможность ошибки либо невнимательности специалиста банка.

В качестве примера Владимир Волчек рассказывает, что в Комитет госконтроля обратилась женщина с жалобой — банк указал в ее кредитной истории данные о непогашенной задолженности по кредиту. При этом, согласно расчету работника банка, она погасила кредит досрочно и в полном объеме.

— В ходе разбирательства было установлено, что деньги, поступившие в погашение кредита, остались на текущем счету заемщика и были направлены на погашение кредита и уплату процентов не в фактический день погашения кредита, а спустя 12 дней. В результате банк неправомерно начислил проценты за эти 12 дней, и у гражданки образовалась просроченная задолженность по кредиту. Кроме того, информация о просроченной задолженности была включена в ее кредитную историю. Только после вмешательства Комитета госконтроля банк возвратил белоруске излишне начисленные проценты и внес соответствующие изменения в ее кредитную историю.

Также одной из проблем является высокий уровень процентных ставок по кредитным договорам ликвидированных банков.

— Яркий пример — Дельта Банк, — объясняет специалист. — После отзыва лицензии часть выданных кредитов передали на обслуживание в Банк Москва-Минск. По оставшимся кредитам взыскание задолженности в настоящее время осуществляет ликвидационная комиссия Дельта Банка.

Владимир Волчек рассказывает, что ОАО «Банк Москва-Минск» в марте 2015 года принял от ЗАО «Дельта Банк» потребительские кредиты в количестве около 15 тыс. договоров. Размеры процентных ставок по 7,4 тыс. договоров составляли от 50% до 80% годовых, по 203 договорам — от 80% до 137% годовых. Количество оставшихся у ЗАО «Дельта Банк» кредитных договоров составило 233 тыс., в том числе 74 тыс. — с процентной ставкой от 50% до 80%, 4 тыс. — выше 80% годовых. Средняя процентная ставка по кредитам банков физическим лицам в марте 2015 года составляла 38,8% годовых.

Представитель КГК отмечает, что Банк Москва-Минск снизил для кредитополучателей Дельта Банка размеры ставок.

— В то же время ликвидационная комиссия отказалась снижать размеры процентных ставок по указанным кредитам физлиц. К примеру, в марте 2018 года, когда мы анализировали ситуацию, кредитный портфель банка насчитывал более 56 тысяч договоров с физическими лицами. Большинство из них были просрочены, — уточнил Владимир Волчек. — С принятием Нацбанком новой редакции инструкции о порядке предоставления кредитов и их погашения, у физлиц появилась возможность рефинансировать задолженность — получить новый кредит в банке по более низкой ставке. До этого времени выдача кредитов заемщикам, имеющим просроченную задолженность, была запрещена.

Нацбанк: «В законопроекте предполагается ввести отдельную статью, касающуюся кредитования физлиц»

В Нацбанке рассказывают, что в новой редакции инструкции о выдаче кредитов банки обязаны предоставлять физлицам и ИП информацию об условиях кредитования до заключения договора. Только когда клиент письменно согласится, условия заносятся в договор.

— Таким образом, о сроке и порядке возврата кредита, возможности его досрочного погашения, размере процентов за пользование кредитом, бесплатных способах возврата банк фактически информирует заявителя дважды, — объясняют в Нацбанке.

В инструкции говорится, что клиенту предоставляют график платежей по кредитному договору до его подписания, дано четкое определение самого термина «платежи по кредитному договору». Также предусмотрена возможность приостановления или прекращения начисления процентов за пользование кредитом в случаях, предусмотренных законодательством, или по решению уполномоченного органа банка. Эту норму могут примененить после смерти кредитополучателя, при заключении мирового соглашения, соглашения о примирении, медиативного соглашения в части исполнения обязательств по кредитному договору.

Сейчас на рассмотрении депутатов Палаты представителей во втором чтении находится проект закона «О внесении изменений и дополнений в Банковский кодекс Республики Беларусь», уточняет регулятор. В законопроекте предполагается ввести отдельную статью, касающуюся кредитования физлиц.

— Среди основных норм — предоставление права кредитополучателю один раз в месяц бесплатно получать по запросу информацию о задолженности по кредитному договору.

Если у клиента есть просроченная задолженность, законопроект обязывает банк бесплатно уведомить кредитополучателя о ее образовании до тридцати дней со дня ее образования, а поручителя — до шестидесяти дней.