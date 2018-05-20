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Экономика
20.05.2018
Салiдарнасць
Беларусь попала в топ-10 самых дружелюбных для криптовалют стран

Наша страна занимает десятую строчку в рейтинге, представленном на сайте конференции BlockShow Europe 2018.

Авторы рейтинга изучили регулирование криптовалют в 48 европейских странах. Россия в топ-10 не попала.

Беларусь поместили в верхнюю часть списка в том числе потому, что до 2023 года в стране установлен нулевой налог на криптовалюты, поясняется в исследовании.

На первом месте в рейтинге — Швейцария, на втором — Гибралтар, на третьем — Мальта, сообщает lenta.ru.

В конце 2017 года Беларусь легализовала все криптовалюты и операции с ними. Декрет № 8 «О развитии цифровой экономики» не предполагает никаких ограничений к операциям по созданию, размещению, хранению, отчуждению, обмену токенов, а также деятельности криптобирж и криптоплатформ.

Топ-менеджер – о подписанном декрете: «С точки зрения налогового режима – привлекательнее, чем в США»

 
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