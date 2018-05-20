«Минские власти стали орудием борьбы строительных «баронов» против минчан»

Для властей Минска весенние и летние ливни – как снег на голову. Каждый раз сюрприз. Каждый раз тонут автомобили, непроездными становятся улицы и площади.

Рискованных, с точки зрения затопления, в столице более 120 территорий. И каждый раз мы слышим обещания улучшить, усовершенствовать дождевую канализацию города. То же самое слышим мы от нынешнего руководства Мингорисполкома. Бесконечный поток номенклатурных обещаний, гораздо опаснее и вреднее, чем ливневые дожди.

Если бы в Минске была настоящая минская власть, которая выбирается и контролируется минчанами, то в столице давно была бы современная ливнёвка. Проблемы Минска, как и всех крупных городов страны, – в чужих назначенцах сверху. Во главе столицы, областных городов редко встречается местный житель, тот, который прожил в городе, хотя бы 20 лет.

В стране принята порочная практика назначать председателями городских и областных исполкомов, их заместителями чужаков, «своих» людей (протеже разных лоббистских групп) из других регионов. Они временщики, люди не города, а своих территориальных, семейных или коммерческих группировок. Для них Минск, Брест, Гродно, Витебск, Гомель – это очередная точка на карьерной лестнице, место для повышения объёма личных материальных и политических нематериальных активов. Удовлетворение горожан, защита их прав, в том числе прав собственности, решение их острых проблем – это не первично. Главное – коммерческие интересы мощных лоббистов.

Минск находится в плену мощнейшего девелоперско-строительного лобби (ДС-лобби). Судя по тому, с какой скорость и с каким масштабом идёт разрушение частного сектора Минска, как один за одним исчезают дома и частные участники земли десятков тысяч минчан, можно уверенно сказать, что минские власти у ДС-лобби на побегушках. Не слышал ни одного внятного, публичного голова депутата Минского совета или исполкома в защиту прав частной собственности (дома, земля) минчан. Зато зелёный свет экскаваторам и бульдозерам эти товарищи зажигают быстро.

Масштабный снос в районе станции метро «Автозаводская», уничтожение частного сектора в районе улицы Орловской, издевательство над жителями микрорайона Лошица – это лишь самые свежие примеры того, чью сторону занимают минские власти в споре между строительными «баронами» и минчанами, многие из которых – это четвертое поколение, живущее в своих домах, на своей земле.

В мире быстро набирает популярность концепция «умный город». В Беларуси же руками минских властей и имеющих высокую крышу строительных «баронов» приятный для жизни Минск превращается в душную, перенаселённую, непригодную для полноценного развития, экологически опасную дыру из цемента и бетона.

У белорусской столицы есть прекрасный потенциал стал тем самым умных городом, с новейшими технологиями, экологическими, убранистическими решениями. Но если Мингорисполком под подобострастное «одобрям-с» Минского совета и грозные приказы сверху, диктуемые строительными «баронами», уничтожит весь частный сектор, застроит его многоэтажными высотками, увеличит население Минска до 2,5 – 3 млн. (и это без пригородов или т. н. Greater Minsk), то ВСЕМ будет хуже, кроме того самого ДС-лобби и строительных «баронов». Они даже в Минске умудряются строить себе коттеджи по цене один миллион долларов в выше.

В 2018г. бюджет Минска был утверждён по расходам на сумму BYN4462,51 млн. (~$ 2,25 млрд.). Это большие деньги. Ежегодно относительно небольшая группа городских VIP-распорядителей чужого распределяет её. На ливнёвку хронически не хватает. Асфальт положить в городе так, чтобы хотя бы год держался, нельзя. Многие учреждения образования и здравоохранения – по подсосе. При этом городские власти охотно, вприпрыжку выполняют хотелки строительных «баронов» и всегда находят ресурсы, чтобы согнать с родной земли тысячи минчан. Цинично и нагло обманывая их при выдаче компенсации за сносимые дома и конфискуемую землю.

Иногда кажется, что регулярные затопления Минска - это слёзы минчан, которые стали жертвами минских властей. Тут никакая ливнёвка не поможет. Поможет только по-настоящему народный, выборный мэр, по-настоящему выбранный Совет Минска, а также избираемый на общегородских выборах генеральный прокурор и глава столичной милиции. Это чтобы, наконец, мы узнали, как столичная VIP-номенклатура ежегодно распределяет более двух миллиардов долларов.