Застой или сдержанный рост — эксперты составили Индекс будущего Беларуси

Какие изменения в экономике и социальной жизни нас ждут?

Индекс будущего Беларуси презентовали на Belarus Future Unconference. Он включает прогнозные показатели экспертов в четырех сферах: экономические перспективы, социально-демографическое развитие, образовательный и инновационный потенциал и инклюзивность государства. Через процентную вероятность 26 экспертов из 20 организаций высказали свое мнение о том, насколько возможны позитивные или негативные изменения в разных сферах.

Как признаются инициаторы, через экспертные оценки они хотят показать, в каких сферах у Беларуси нет и не ожидается позитивных изменений и где предстоит усердно поработать, чтобы прийти к росту показателей.

В экономике произойдут незначительные изменения

Большинство экспертов считают, что рост валового внутреннего продукта в ближайшие 5 лет будет варьироваться между 1,5% и 3%. Вероятность такого сценария оценили в 53%. На втором месте оказалась более оптимистичная версия роста экономики – 3-4,5% − с вероятностью 23%.

Продолжение материала читайте здесь