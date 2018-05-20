Латынина: «Высокий статус имеют охранники, повара, тренера Путина… Мы скатываемся в средневековье»

Обозреватель «Эха Москвы» Юлия Латынина – о новом составе российского правительства.

В авторской программе «Код доступа» журналистка отметила, что как всякий оптимист ожидает, что каждый последующий состав правительства будет хуже предыдущего.

«Во всяком случае, наши ожидания никто не обманул. Мы видим, что все люди приличные… я бы даже сказала, если не приличные, то содержательные под разными предлогами сваливают из этого правительства, естественно, не громко хлопая дверью, но тихонечко-тихонечко, потому что стратегические перспективы не у этого правительства, а у нашей страны неважные. А остаются всякие мединские, васильевы и мутко, которые, во-первых, замечательны тем, что «мы под давлением не прогибаемся». Ну, как же мы можем снять Мутко, если он герой самого громкого международного скандала?

А, во-вторых, просто те люди, которые не могут себя реализовать ни в каком другом месте, идут в правительство. Это сейчас новый феномен, часть общей тенденции, которая связана с тем, что Путин меняет социальную базу. Потому что, если он раньше опирался, действительно, на российскую элиту, на ту элиту, которая воровала в России, а тратила и хранила деньги на Западе, то теперь он все больше опирается на то, что в западной социологии называется андеркласс, а России называется люмпен-пролетариат. И, собственно, на самом деле, Мединский, Васильева, Мутко, они такие яркие представители… вот Хирурги всякие… еще Хирурга осталось в правительство назначить министром спорта. Они как раз яркие представители люмпен-пролетариата.

И, конечно, вторая составляющая часть этого правительства — это то, что в нем, наконец, ярко проявляется наследственность — появляются разные персонажи вроде назначенного министром сына Патрушева. Скоро мы увидим внуков Патрушева или не Патрушева, племянниц, двоюродных сестер, любовниц и так далее. Какие-нибудь люди с Кавказа будут пристраивать своих вторых жен, третьих жен в правительство.

Как сказать… Мы видим, что у нас высокие должности уже занимают… или высокий статус имеют всякие постельничии, охотничьи, охранники Путина, повара Путина, тренера Путина… Мы скатываемся в такое средневековье. Средневековье отличается одной интересной особенностью, что экономики в средневековье никакой не бывает. Потому что вся средневековая экономика заключается в том, что постельничий, назначенный герцогом, он обирает своих крестьян и верно служит сюзерену или не очень верно, наоборот, использует его».