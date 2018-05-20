Министр спорта: по физкультуре не должно быть плохих оценок

Об этом министр спорта и туризма Сергей Ковальчук заявил 1prof.by. Он также раскритиковал некоторых тренеров, сравнив их с физруками.

– Я убежден: подрастающее поколение нельзя заставлять заниматься спортом, надо сделать так, чтобы ребенок его полюбил. Такова задача и школьного учителя, и тренера детско-юношеской спортивной школы. На мой взгляд, по физкультуре не должно быть плохих оценок и не важно, смог ребенок подтянуться энное количество раз или нет, – сказал Сергей Ковальчук, занявший пост министра спорта в марте.

– Часто школьник не хочет идти на урок, потому что там его будут заставлять, условно говоря, 100 раз присесть и 30 раз отжаться, а он не способен этого сделать. Важно не оттолкнуть, а мотивировать. Урок физкультуры должен дать возможность разгрузиться между другими предметами. Нужно организовать обучение так, чтобы ребенок занимался математикой, физикой или биологией и при этом хотел быть сильным, ловким и здоровым.

Сергей Ковальчук также раскритиковал некоторых тренеров.

– Сейчас трудимся над постановлением о повышении окладов наставникам среднего и низшего звена. Главный критерий оценки заслуг специалистов в денежном эквиваленте – конкретный результат. Не должно быть так, что мы имеем 60 тренеров в районе, а они в высшее звено никого не передали. Так за что ему платить? Условно говоря, это учитель физкультуры, а не тренер, хотя и с квалификацией.