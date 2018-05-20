Источник: Напавшие на церковь в Чечне планировали атаку на резиденцию администрации

В столице Чечни была уничтожена группа боевиков из четырех человек.

По одной версии, боевики пытались захватить заложников в местной церкви Михаила Архангела, по другой — атаковать резиденцию администрации республики. В перестрелке погибло двое полицейских и один прихожанин, еще двое сотрудников МВД и местный житель получили ранения. Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что боевиками руководили из-за границы.

Как рассказал изданию «Коммерсант» источник близкий к правоохранительным органам Чечни, о планах боевиков совершить в выходные в центре Грозного теракт стало известно еще накануне.

— Была информация, что боевики вначале обсуждали возможность атаки на резиденцию администрации республики, однако в связи с тем, что этот объект очень серьезно охраняется, они отказались от этой идеи,— пояснил собеседник «Ъ».— Но совсем от преступных планов они не отказались, поэтому повсюду в городе, особенно в людным местах, было усилено наблюдение, полицейские были начеку.

Подозрительных молодых людей полицейские заметили в популярном у горожан Цветочном парке, который расположен неподалеку от церкви Михаила Архангела. Там их и настигли полицейские. В перестрелке четыре боевика были убиты. По некоторым данным, одному боевику удалось скрыться.

Следственный комитет России возбудил по факту нападения уголовное дело. По данным следствия, умерший являлся прихожанином церкви, его личность устанавливается. Понесли потери и силовики — погибло два человек, еще двое получили ранения.

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, боевики действовали по приказу из одной из западных стран.